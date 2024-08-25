Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова - 25.08.2024 Украина.ру
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Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова
Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова - 25.08.2024 Украина.ру
Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова
Россия направила ноту с требованием о доступе к арестованному во Франции бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом заявила 25 августа РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-08-25T15:13
2024-08-25T15:13
новости
россия
франция
париж
павел дуров
дмитрий медведев
telegram
совбез
арест
мария захарова
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Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену Павлу Дурову, но Париж считает его французское гражданство основным, заявила Захарова.Ранее посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости.В российском посольстве заявили, что потребовали от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал Медведев.По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Подробнее об аресте Павла Дурова - в статье Игоря Сердюкова: Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже на сайте Украина.ру
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новости, россия, франция, париж, павел дуров, дмитрий медведев, telegram, совбез, арест, мария захарова, консульство
Новости, Россия, Франция, Париж, Павел Дуров, Дмитрий Медведев, Telegram, Совбез, арест, Мария Захарова, консульство

Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова

15:13 25.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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Россия направила ноту с требованием о доступе к арестованному во Франции бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом заявила 25 августа РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова
Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену Павлу Дурову, но Париж считает его французское гражданство основным, заявила Захарова.

"Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного", - сказала дипломат.

Ранее посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости.
В российском посольстве заявили, что потребовали от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.
Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал Медведев.
По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Подробнее об аресте Павла Дурова - в статье Игоря Сердюкова: Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже на сайте Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеиЧем меньше и чем восточнее европейская страна, тем она глупее и злее. Тем больше у нее надежд покрыть все свои сегодняшние издержки за счет победы над Россией. То, что надежда на эту победу ушла за горизонт, их не волнует
 
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