https://ukraina.ru/20240825/1057036474.html

Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова

Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова - 25.08.2024 Украина.ру

Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова

Россия направила ноту с требованием о доступе к арестованному во Франции бизнесмену и основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом заявила 25 августа РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-25T15:13

2024-08-25T15:13

2024-08-25T15:13

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Россия направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену Павлу Дурову, но Париж считает его французское гражданство основным, заявила Захарова.Ранее посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости.В российском посольстве заявили, что потребовали от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал Медведев.По данным местных СМИ, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны. В воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Подробнее об аресте Павла Дурова - в статье Игоря Сердюкова: Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057021254.html

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новости, россия, франция, париж, павел дуров, дмитрий медведев, telegram, совбез, арест, мария захарова, консульство