Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже - 25.08.2024 Украина.ру
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Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже - 25.08.2024 Украина.ру
Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже
Причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram, что вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слов и построению многополярного мира. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей странице в соцсети
2024-08-25T14:37
2024-08-25T14:39
новости
россия
франция
париж
павел дуров
татьяна москалькова
telegram
арест
соцсети
цензура
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Совершенно очевидно, что причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram - интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире, сообщила Москалькова.Задержание Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение прав на свободу. Это еще один яркий пример двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, и на деле же стремящихся ее растоптать, подчеркнула Уполномоченный по правам человека в РФ."Власти Франции обвиняют Дурова во всех смертных грехах: пособничестве в наркоторговле, педофилии и терроризме… Требуют доступа к перепискам. Перепланировать с больной головой на здоровую: вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю за выражениями мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку", - добавила она.Омбудсмен отметила, что основателя Telegram создал удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, быстрый канал распространения информации, свободный от цензуры. Конечно, многим это не нравится, заключила Москалькова.Посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости.Посольство РФ заявило, что потребовало от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру
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новости, россия, франция, париж, павел дуров, татьяна москалькова, telegram, арест, соцсети, цензура, информация
Новости, Россия, Франция, Париж, Павел Дуров, Татьяна Москалькова, Telegram, арест, соцсети, цензура, информация

Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже

14:37 25.08.2024 (обновлено: 14:39 25.08.2024)
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram, что вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слов и построению многополярного мира. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на своей странице в соцсети
Совершенно очевидно, что причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram - интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире, сообщила Москалькова.
"Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слов и построению многополярного мира", - отметила Омбудсмен.
Задержание Павла Дурова во Франции – очередное грубое нарушение прав на свободу. Это еще один яркий пример двойных стандартов в отношении фундаментальных прав человека со стороны ряда государств, воспевающих демократию, и на деле же стремящихся ее растоптать, подчеркнула Уполномоченный по правам человека в РФ.
"Власти Франции обвиняют Дурова во всех смертных грехах: пособничестве в наркоторговле, педофилии и терроризме… Требуют доступа к перепискам. Перепланировать с больной головой на здоровую: вместо того, чтобы бороться с преступностью, дискриминацией и другими нарушениями прав человека, они стремятся к тотальному контролю за выражениями мнений, залезть уже под одеяло к каждому человеку", - добавила она.

Омбудсмен отметила, что основателя Telegram создал удобный, простой и доступный инструмент общения людей по всему миру, быстрый канал распространения информации, свободный от цензуры. Конечно, многим это не нравится, заключила Москалькова.
Посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости.
Посольство РФ заявило, что потребовало от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.
По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.
Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру
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