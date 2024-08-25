ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков - 25.08.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков
ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков - 25.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков
В результате вражеского обстрела поселка Ракитное погибли пять мирных жителей, количество раненых увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-08-25T13:34
2024-08-25T13:34
новости
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
всу
обстрелы
погибшие
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Посёлок Ракитное, расположенный в Ракитянском районе Белгородской области подвергся очередному обстрелу ВСУ. В результате погибли пять мирных жителей, сообщил губернатор. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В результате атаки повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.Губернатор добавил, что Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Разумное, сёла Ближнее, Бочковка, Красное, Красный Октябрь, Крутой Лог, Никольское, Петровка, Репное, Солнцевка, Соловьёвка и Щетиновка. Выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 15 БПЛА. Системой ПВО сбиты 7 беспилотников."В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков.В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры и Цаповка были произведены атаки с помощью трех беспилотников. В результате повреждён частный дом.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись атакам с помощью трех БПЛА и 21 боеприпаса в ходе трех обстрелов ВСУ. В Безымено вследствие повторных атак дронов полностью сгорел частный дом, сообщил губернатор.О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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новости, белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, всу, обстрелы, погибшие
Новости, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, ВСУ, обстрелы, погибшие

ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков

13:34 25.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В результате вражеского обстрела поселка Ракитное погибли пять мирных жителей, количество раненых увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Посёлок Ракитное, расположенный в Ракитянском районе Белгородской области подвергся очередному обстрелу ВСУ. В результате погибли пять мирных жителей, сообщил губернатор.
"Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в городскую больницу №2 г. Белгорода", - сообщил Гладков.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. В результате атаки повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.
Губернатор добавил, что Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Разумное, сёла Ближнее, Бочковка, Красное, Красный Октябрь, Крутой Лог, Никольское, Петровка, Репное, Солнцевка, Соловьёвка и Щетиновка. Выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 15 БПЛА. Системой ПВО сбиты 7 беспилотников.
"В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков.
В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры и Цаповка были произведены атаки с помощью трех беспилотников. В результате повреждён частный дом.
В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись атакам с помощью трех БПЛА и 21 боеприпаса в ходе трех обстрелов ВСУ. В Безымено вследствие повторных атак дронов полностью сгорел частный дом, сообщил губернатор.
О том, почему после вторжения в Курскую область ВСУ очень быстро потеряли темп - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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