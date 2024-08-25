https://ukraina.ru/20240825/1057034102.html

США и Британия помогли во вторжении, трагедия в Ракитном, удары. Главное на Украине на 13:00 25 августа

США и Британия помогли во вторжении, трагедия в Ракитном, удары. Главное на Украине на 13:00 25 августа - 25.08.2024 Украина.ру

США и Британия помогли во вторжении, трагедия в Ракитном, удары. Главное на Украине на 13:00 25 августа

США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки во время вторжения ВСУ в Курскую область. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России и убивать мирных жителей

2024-08-25T13:00

2024-08-25T13:00

2024-08-25T13:00

эксклюзив

хроники

курская область

украина

россия

минобороны

вооруженные силы украины

пентагон

вячеслав гладков

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Как сообщило издание The New York Times, США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отследить переброску российских подкреплений. При этом издание сослалось на неназванные источники."Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области <…>, чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска, или отрезать им путь вероятного отхода на Украину", — указывалось в публикации.Ранее США одобрили использование Украиной американского оружия в Курской области."Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от российских атак, идущих через этот приграничный регион", — отметила 22 августа пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.Тем самым она, по сути, поддержала вторжение Украины в Курскую область.Также ранее, 18 августа, глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что его страна "должна гордиться" тем, что Украина использует во время вторжения в Курскую область британское оружие. Он указал, что "право Украины на самооборону включает проведение операций на территории России, если они соответствуют международному праву". Эти слова осудило посольство России в Великобритании.Трагедия в Ракитном и другие удары ВСУКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 21 удар по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на горловском направлении — 9 обстрелов, выпустив в общей сложности 62 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ повреждены 4 жилых домостроения, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому району Донецка — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Каиры — 2; Новая Каховка — 3; Алёшки — 5; Днепряны — 3; Великая Лепетиха — 4", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алёшки, Малая Лепетиха.Как сообщила администрация Великолепетихского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 17 ударов по территории этого округа Херсонской области."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — рассказали в администрации округа.Утром 25 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России, где рассказал в том числе и о трагедии в Ракитном."По городу Белгороду был выпущен 1 БПЛА самолётного типа. Пострадавших и повреждений объектов нет. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлок Разумное, сёла Ближнее, Бочковка, Красное, Красный Октябрь, Крутой Лог, Никольское, Петровка, Репное, Солнцевка, Соловьёвка и Щетиновка. Выпущено 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 15 БПЛА. Системой ПВО сбиты 7 беспилотников. В селе Никольское беспилотник атаковал легковой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно. Повреждены МКД, частный дом и 4 автомобиля. Полностью сгорел коммерческий объект", - указывалось в сводке.В Борисовском районе за прошедшие сутки по сёлам Байцуры и Цаповка были произведены атаки с помощью 3 беспилотников. Повреждён частный дом.В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый были произведены атаки с помощью 8 беспилотников и 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Осколками посечены два легковых автомобиля.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, а также сёла Безымено, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись атакам с помощью 3 БПЛА и 21 боеприпаса в ходе 3 обстрелов. В селе Безымено вследствие повторных атак дронов полностью сгорел частный дом.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое и Колотиловка выпущено 9 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Пострадавших и повреждений нет."В Ракитянском районе посёлок Ракитное подвергся вражескому обстрелу. К огромному горю, погибли пятеро мирных жителей. Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Повреждены 12 частных домов, 2 коммерческих объекта и 7 автомобилей. Также повреждены газопровод и линия электропередачи", - писал Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе по сёлам Красное, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хутору Мухин выпущено 12 снарядов и совершены атаки с помощью 9 БПЛА, один из которых сбит. Полностью сгорела ГАЗель. Всего за прошедшие сутки повреждены 4 частных домовладения, 2 надворные постройки, административное здание и хозяйственный объект.До этого, в 08:35, Гладков опубликовал фото из Ракитного свидетельствующие, что ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по мирным жителям.С полуночи врио губернатора Курской области Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале четыре раза сообщал о ракетной опасности. В самом регионе идут ожесточённые бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева ""Это убьёт нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны".

https://ukraina.ru/20240825/1057029914.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, украина, россия, минобороны, вооруженные силы украины, пентагон, вячеслав гладков