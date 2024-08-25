https://ukraina.ru/20240825/1057032201.html

Всадник ушел пешком. За что нормальная Украина не простит Алена Делона

Всадник ушел пешком. За что нормальная Украина не простит Алена Делона - 25.08.2024 Украина.ру

Всадник ушел пешком. За что нормальная Украина не простит Алена Делона

Это очень личный текст, который вполне можно было бы не писать (кто ты такой, чтобы твои мысли были интересны кому-то еще, кроме тебя самого) и который нельзя не написать, когда вокруг только и говорят, что "умерла легенда", "закончилась эпоха" и все такое, а ты с этой легендой в эту же эпоху жил.

2024-08-25T13:02

2024-08-25T13:02

2024-08-25T13:02

франция

украина

россия

александр лебедь

владимир зеленский

вдв

эксклюзив

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Ну, как жил… Ты все о легенде знал, даже в чем-то списывал с нее жизнь, перенимая привычки, стиль и манеры. Она же, легенда, ни сном, ни духом о тебе не ведала. Да и не хотела – зачем это ей?А случилось вот что: умер, как о нем сказали все, великий актер, режиссер и продюсер Ален Делон. Более того, его уже даже и похоронили. В родном имении Души, как он и просил. Достойно, потому что не пафосно, но с соблюдением нестыдных последних веяний – не выполнили пункт из завещания, которым он распорядился похоронить вместе с ним его собаку, с которой он коротал одиночество последние 12 лет. Вообще последние годы он невольно жил, как защитник бездомных животных, приютив у себя несколько десятков собак и кошек. Вот потому-то и взвыли в протесте всевозможные подлинные и мнимые, так называемые зоозащитники, которым только дай. Денег, разумеется...Делону опять напомнили, почему его при жизни называли "священным чудовищем" и опять привычно упрекнули в эгоцентризме и самолюбовании, доходящим по подражанию фараонам. Как по мне, взгляд удачно публицистичный, но совершенно поверхностный. Пса должны были умертвить, потому что хозяин был уверен, что животное может остаться и без него (и будет переживать и мучиться, собака же – не человек, ей его миллионы наследства ни к чему), и без должного ухода. Потому как два сына и дочь в последнее время, добившись от суда запрета отцу что-либо делать с недвижимостью и капиталами, устроили публичную, позорную и стыдную грызню -- им было не до животного.За несколько лет до смерти Делон, пожелав уйти из жизни добровольно, при помощи эвтаназии, уже сам сказал в интервью, почему: "Я покину этот мир без сожаления. …Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит. Все -- подделка, все чувства оскорблены, в мире не осталось ни уважения, ни умения держать слово, только деньги важны, круглые сутки только слышишь, что о криминале".И это ведь притом, что он не только дал миру все, что Бог ему отмерила в таланте и умении, но и получил от мира, если говорить на языке ненавидимого им чистогана, в полном соответствии с собственными "вложениями". Он – реально легенда, реально эпоха и реально человек времени, которое без него будет неполным. Как минимум, по внешнему виду.О Делоне за последние дни так много сказано, что я только приведу довольно длинную цитату из статьи-некролога писателя и журналиста Эрика Нойхоффа в газете "Le Figaro". Как и у этого человека Ален Делон – свой, и отношение к нему явно личное, так и у меня. Но я точно знаю, что если бы я собрался писать об актере последнее торжественное и прощальное слово, то написал бы именно так -- вчитайтесь: "Его нельзя было перепутать с кем-то. Он играл от первого лица, у него были идеи, черные, как чернила. Он играл для двух разных аудиторий: для субботней толпы, с одной стороны, и для себя, с другой. Его считали нелюдимым. Его было трудно занести в каталог. Его враги надеялись, что он устанет. Казалось, усталость пришла. Но он постарался сдержать обещание, данное молодому человеку, которым когда-то был.Его надежды канули в прошлое. Это старомодное существо было создано для дуэлей и общих клятв. Этот одинокий всадник был окружен женщинами. Эта горячая голова умела плакать. ... Он имел свое мнение и не всем это было приятно. Он так и не смог примириться с самим собой. Он возник не из ниоткуда... Трагедия была ему не чужда. Эта дикая кошка не потеряла своих когтей. Он отказался от Ордена Почетного легиона (при де Голле он бы сказал "да"). Свою славу он завоевал с оружием в руках... Внутри него красные кровяные тельца циркулировали с невиданной скоростью. Он возвышался, как древняя каменная глыба над пустошью.Он путешествовал по миру, любя Францию. Он больше не узнавал ее. Он больше не узнавал себя. Его голубые глаза стали серыми.…Он сохранил свою тайну. Он уходит со своими тайнами. Кино больше не заслуживало его. Оно больше не понимало его. ...Он оставляет после себя аромат траура и катастрофы.…Наши чувства -- темная вуаль. Больше не будет Алена Делона. Его эпитафия была готова: "Я часто страдал, иногда ошибался, но я любил. Я жил, будучи выдуманным существом, созданным моей гордостью и скукой".Нам придется привыкать жить в мире без него. Нет уверенности, что он будет очень пригодным для жизни. Мы все -- сироты времен Делона". Все, конец цитаты.Я Делона, как и большинство его почитателей на земле, видел, увы, только в кино или на телевидении. Хотя мог бы и пересечься во время работы во Франции или в 1999 году, когда Делона заманили в Россию за баснословный гонорар от Бориса Березовского поддержать кандидатуру генерала Александра Лебедя на пост губернатора Красноярского края. Березовский рвался к закромам этого богатейшего региона, толкал туда своего "губера" и потому не скупился. И Делон поплыл. Одеколон не пил, спасаясь от красноярских морозов, но роль французского десантника (служил таковым в юности в Индокитае), который поддерживает русского собрата по оружию (Лебедь тогда – одно из лиц ВДВ), сыграл отлично. Естественная у него получилась международная солидарность "крылатых солдат".Многие тогда посчитали это поведение Делона признаком жадности и беспринципности человека, для которого деньги – все. И это действительно оставило неприятный осадок и, в принципе, несмываемое пятно на репутации. Тем более что второй раз Делон так, как сейчас говорят, круто зашкварился 23 сентября 2022 года, когда в эфир французского телеканала TV5 Monde вышел разговор Алена Делона с тогда еще полноценным президентом Украины Владимиром ЗеленскимПо телемосту с Киевом в парижской студии Делон не только выразил поддержку народу Украины, который-де ведет борьбу с "путинской агрессией", но и подключился к пиару персонально Зеленского. И не совсем уместным напоминанием, что у них общее актерское прошлое. И совсем уж бесконтрольным славословием в адрес Зеленского и того, что он якобы ведет праведную борьбу. И потрясла, конечно, концовка спича – Делон его закончил нацистским лозунгом: "Часто говорят, что мы с вами как будто братья по оружию, так как раньше были актерами. С этим я немного согласен, что мы начинали, как актеры. Только теперь я уже не актер, а вы – президент. …Все-таки, у вас более приятный конец карьеры, чем у меня: вы – президент, а я теперь никто. Я не буду таким гениальным президентом, как вы, настолько заслуживающим этого. …Это совершенно нормально, если бы мне было на 50 лет поменьше, я бы уже давно записался в украинскую армию… Слава Украине!"Вот это, как мне кажется, не смыть с репутации Делона никогда. И нормальная не нацистская Украина тоже не простит никогда попыток отбелить и обелить человека, который залил кровью собственную страну и ради собственной наживы ведет ее к гибели. К исчезновению с карты мира под благовидным предлогом защиты свободы.И в этом, на мой непросвещенный взгляд, принципиальная разница в ситуациях с русским Лебедем и с украинским Зеленским. С русским у француза больше общего, и поддержка второго первым выглядит более органичной. И не только потому, что они – в прошлом десантники. Делон и Лебедь, несмотря на существенную разницу стран, были близки политически. Оба объективно были государственниками, которые придерживались правых взглядов и не скрывали этого.Более того, Делон был десантником в колониальных войсках, которые удерживали за Францией ее мятежные колонии в Индокитае. И это правильно или неправильно – совсем другой вопрос, но Делон не видел в своем поведении ничего предосудительного – он защищал Францию. А Лебедь во всю свою мощь развернулся в Приднестровье, которое отложилось от ушедшей в самостоятельное плавание Молдавии и хотело остаться в зоне влияния России.И Лебедь тогда, по его представлению, боролся с чуждым сепаратизмом за интересы родной России, когда сказал молдавским предводителям, вознамерившимся кровью удержать Приднестровье, а потом присоединить к Румынии, где бредили своим "величием": "Да, мы, если понадобится, сделаем так, что будем завтракать в Тирасполе, обедать в Кишиневе, а ужинать в Бухаресте".А Зеленский? Он, повторяю, уничтожает свою страну, подвергая ее даже не в неоколониальную зависимость от Запада, а в тотальный крах и упадок. Вплоть до полного уничтожения. И мне непонятно, что в этом, кроме денег, могло привлечь правого Делона? Может, верность западным ценностям, так извращенно им понятым. Но по-любому он вольно или невольно поддержал уничтожение Украины, унижение украинцев, превращенных в пушечное мясо. И никакими благими помыслами и верностью взглядам это оправдать нельзя осадочек всегда останется, даже если, как сказано в анекдоте, ложечки найдутся…И, хотя это, конечно никакое не оправдание, но я допускаю и такую мысль - Делон просто не знал доподлинно о том, что происходило и происходит на Украине, пользуясь теми источниками информации, которые злонамеренно искажают картину происходящего в этой несчастной стране и подают сатаниста Зеленского, как героя. Пока подают. Но Делона, который со временем мог правильно оценить эту фигуру, уже нет.…И поскольку текст это личный, то я скажу: еще мне лично герой Делона в фильме "Смерть негодяя" (1977) подарил формулу дружбы, которой стараюсь следовать всю жизнь. Если вспомните, то в фильме некто Ксавье Марешаль сталкивается с убийством друга Филиппа, с которым служил в десанте на одной из войн. Они – друзья по юности Ксавье находит убийцу и тот пытается оправдаться тем, что убитый был политиком, продажным коррупционером и вообще подлецом. "Он был нехорошим человеком, будьте объективны", -- умоляет убийца. "Я не могу быть объективным, он был моим другом. …Я не мщу, я просто храню верность…", -- отвечает герой Делона. И, в конце концов, стреляет в отмщение…Банальная, киношная ситуация, которая как бы разрешается торжеством справедливости, от которой, тем не менее, веет безнадегой, безысходностью и неизбывной тоской. Очень знакомой послевкусие на протяжении почти всех 36 лет, что я занимаюсь политической журналистикой. Увы и ах, как говорится.Но какими притягательными были в фильмах с Делоном сейчас забытая Франция и ее растерзанный политкорректностью и толерантностью, загаженный бесхозяйственностью, и замусоренный крысами и отходами Париж. С какой неповторимой небрежностью умел носить галстуки, костюмы и плащи Делон. Всю жизнь хочу этому научиться. Как только игрой глаз и скупыми жестами мог сыграть антифашиста, который готов искоренять нацистов в фильме "Тегеран-43" (сцена Делона с Альбертом Филозовым в аэропорту). Это было подлинное мастерство, с которым не спорил никто, а сейчас спорить так и вообще бесполезно.Ну а отношение женщин к Делону высказала наша Наталья Белохвостикова, компаньонка в том "Тегеране-43": "Это был совершенно гениальный человек. Артист мистический, таинственный, непонятный, загадочный. И был потрясающе искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый. Замечательный друг. С ним было фантастически легко и здорово на этом свете".Мужчины, кстати, не отставали, даже если были с Делоном разных политических взглядов. Глава Компартии Франции Фабьен Руссель на смерть Делона от своего имени, кажется, вполне искренне написал: "Привет Леопард, Рокко, Черный Тюльпан, Господин Кляйн, Самурай и многие другие. С исчезновением Алена Делона мир лишился иконы кинематографа, сегодня утром весь мир плачет. Он ушел, чтобы присоединиться к Габену и Бебелю. Тишина, мотор!""Бебель" – это Жан-Поль Бельмондо, альтер эго друг и соперник Делона во всем, но главным образом в кино. И в представлении Франции в глазах заинтересованного мира. Они сравнялись во всем, даже умерли в 88 лет. И очень грустно от этого. Чисто по-человечески.Теперь биографы вспоминают, как он как-то сказал о себе в искусстве: "Я сделал почти все. Единственный, кого я не сыграл, -- Христос". А, может, и правильно, что не сыграл – в жизни он был далек от этого образа. Но, говорят, хотел снять фильм "Всадник" по роману знаменитого писателя сюрреалиста Пьера Дрие Ла Рошеля, который заканчивается словами: "Всадник шел пешком". Хотел, но не сумел, ушел от нас пешком…О других особенностях восприятия Делона - в статье Елены Мурзиной "Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено".

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

франция, украина, россия, александр лебедь, владимир зеленский, вдв, эксклюзив