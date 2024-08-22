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Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено

Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено - 22.08.2024 Украина.ру

Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено

Завещание знаменитого французского актёра Алена Делона, который скончался в возрасте 88 лет во Франции, не будет выполнено.

2024-08-22T16:06

2024-08-22T16:06

2024-08-22T16:06

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Его пёс, которого Ален Делон просил усыпить и похоронить вместе с ним, останется жить.Узнав о последней воле Делона, на защиту ни в чем не повинной собаки встали многочисленные защитники животных.Собака здорова и может спокойно прожить ещё какое-то (пускай и небольшое) количество лет. Возраст бельгийской овчарки Лубо - 11 лет.Многие люди предложили забрать собаку к себе, если семья Делона не хочет его у себя держать.Но дочь актера, Анушка, сообщила, что пёс останется жив и будет продолжать жить в их семье.Это, конечно, многое, если не всё, говорит о Делоне. Прекрасный актер и, к сожалению, самовлюблённый, эгоистичный человек."Он мне как ребёнок", говорил Делон про своего пса.Как египетский фараон, хотел забрать с собой побольше слуг и животных?Кстати, отношение к Делону после того, как стало известно о его требовании усыпить собаку, у многих людей резко поменялось.Возможно, многие в нём видели, как это часто бывает, обаятельных героев его фильмов.Но это было не совсем так. Делон был довольно расчетливым человеком всю жизнь. А судя по последней воле в отношении овчарки Лубо - человеком крайне эгоистичным.Еще раньше о нём, кстати, писала Брижит Бардо: "Ален - существо холодное, он крайний эгоист. Для того, чтобы согреться, он не придумал ничего лучшего, как сняться в рекламе меховых изделий". А ведь Делон позиционировал себя как защитник животных.Состояние Делона оценивают в размере от 150 до 300 миллионов долларов. Оно разделено сейчас между его тремя детьми.Миллионер, любимец женщин, популярнейший актёр, "секс-символ 70-х".Он давно уже не снимался в кино. Но зато ради денег Делон стал "знаменитостью по вызову". И успешно сыграл по крайней мере, две такие роли. Одну в России, другую с президентом Украины.По иронии судьбы, Делон выучил для одной из этих ролей стихотворение Тараса Шевченко, которое называется "Заповит", то есть завещание.Из-за его собственного завещания в итоге возник серьёзный скандал.Женщины или деньги?В интервью Владимиру Познеру Ален Делон рассказывал, как он любил женщин и всё в жизни делал ради них.Однако была у него ещё одна страсть. Он очень любил деньги.Это стало понятно, когда Делон прилетел на предвыборную кампанию в Красноярск к генералу Лебедю в 1998 году.Он был с ним слегка знаком, и знал, что это русский генерал. Он наверняка никогда раньше не слышал названия города "Красноярск". Но благополучно его выучил, и неплохо сыграл свою роль.Легенда была такая: якобы генерал Лебедь попросил Делона помочь на губернаторских выборах, и французский актёр (когда-то он служил в Индокитае) просто решил помочь коллеге - десантнику. Он ответил:- Да, мой генерал!Ален Делон честно отработал немаленький гонорар. Размеров его никто не знал, но ходили слухи, что Борис Березовский, который продвигал Лебедя, заплатил Делону от 500 тысяч до миллиона долларов.Сумма точно неизвестна. Но она, конечно же, была внушительной. Что еще могло завлечь Делона в Красноярск? Впоследствии он признавался, что в Сибири "испытывал страх". Но отработал всю программу: выступил на митинге, пообщался с журналистами, фотографировался с генералом.Говорил он, в частности, о том, что России нужны такие руководители, как генерал Лебедь.И даже так говорил Делон в Красноярске в 1998 году:"Сильная Россия необходима Франции и всей Европе, если мы хотим избежать однополюсного мира, у которого будет только один хозяин - США."Кстати, неизвестно, насколько его приезд помог Лебедю. Именно в Красноярске (а Делон ограничился пребыванием только в этом городе) выборы Лебедь проиграл. Но по общему итогу выборов всё-таки стал тогда губернатором области.Делон и ЗеленскийПодобную комбинацию решили провести спустя четверть века сотрудники офиса президента Украины.Делон, уже сильно постаревший, взял интервью у Зеленского в сентябре 2022 года. Интервью было предназначено для показа французской публике на канале TV 5.Говорил о том, что "если бы я был на 50 лет моложе, то вступил бы в ВСУ". Называл Зеленского "прекрасным президентом". Охотно крикнул "Слава Украине!"Выучил и прочитал "Заповит" Тараса Шевченко.Вряд ли он знал раньше о существовании Тараса Шевченко, о стихах, об Украине. Не больше того, что он знал 25 лет тому назад о Сибири и Красноярске.Говорят, что он уже плохо ориентировался в происходящем. А вскоре семья взяла его под опеку, так что он был лишен возможности производить любые действия с имуществом.Но скорее всего, Делону было просто всё равно. Он просто отыграл очередную роль.Сыграл её он, как всегда, блестяще.Размер гонорара остался неизвестен.Линдси, Брис и АленНу и напоследок - такая загадка: что общего у сенатора США Линдси Грэма, бывшего премьера Англии Бориса Джонсона и французского актёра Алена Делона?Все они "поддерживают" или поддерживали Зеленского и Украину за деньги. Конечно, не забывая о собственных политических и личных интересах. Но и получая при этом внушительные суммы.Каждое действие на публике в поддержку Украины и каждый приезд "добрых друзей Украины" в Киев оплачивается. Так же, как были оплачены приезды звёзд зарубежного кино к Зеленскому в прошлые годы.В Киев приезжали Бен Стиллер, Шон Пенн, Бенедикт Камбербэтч. Во Львове побывала с визитом Анджелина Джоли.Все это была большая пиар акция по "очеловечиванию" режима Зеленского.Кстати, что-то давно никто не приезжал. Кроме Грэма с Джонсоном.Видимо, участие актёров больше не требуется. Пиар акция завершена, по каким-то причинам. Например, потому что пиар Зеленского на Западе больше не является необходимым?Грустно, что в этих политических технологиях поучаствовал Ален Делон, наш "Зорро" и "Черный тюльпан". И "Тегеран-43".Мы, конечно, будем помнить его не по крикам "Слава Украине!" в конце жизни, а по прекрасным фильмам и ролям.Великий был актёр.

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Елена Мурзина

украина, россия, франция, александр лебедь, владимир зеленский, тарас шевченко, вооруженные силы украины, эксклюзив