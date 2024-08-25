https://ukraina.ru/20240825/1057031123.html

Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова

Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова - 25.08.2024 Украина.ру

Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова

Независимый кандидат в президенты США от республиканцев Роберт Кеннеди-младший после ареста основателя Telegram Павла Дурова заявил, что необходимость защиты свободы слова стала как никогда актуальной. Об этом политик заявил на своей странице в соцести Х

2024-08-25T10:32

2024-08-25T10:32

2024-08-25T10:32

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Во Франции арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram, заявил Кеннеди-младший.Ранее племянник 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший объявил, что прекращает предвыборную кампанию и будет поддерживать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Одной из причин такого решения политик назвал то, что Трамп будет работать над прекращением конфликтов. Кеннеди-младший напомнил, что Трамп неоднократно выражал готовность в случае победы на выборах начать переговоры для решения кризиса. По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.После ареста Павла Дурова постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во всё более тоталитарные страны.Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск с помощью хэштега #FreePavel поддержал пользователей соцсетей, которые призвали к освобождению основателя Telegram.Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислва Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру

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новости, сша, франция, павел дуров, роберт кеннеди-младший, дональд трамп, telegram, арест, соцсети