Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова - 25.08.2024 Украина.ру
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Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова
Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова - 25.08.2024 Украина.ру
Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова
Независимый кандидат в президенты США от республиканцев Роберт Кеннеди-младший после ареста основателя Telegram Павла Дурова заявил, что необходимость защиты свободы слова стала как никогда актуальной. Об этом политик заявил на своей странице в соцести Х
2024-08-25T10:32
2024-08-25T10:32
новости
сша
франция
павел дуров
роберт кеннеди-младший
дональд трамп
telegram
арест
соцсети
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Во Франции арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram, заявил Кеннеди-младший.Ранее племянник 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший объявил, что прекращает предвыборную кампанию и будет поддерживать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Одной из причин такого решения политик назвал то, что Трамп будет работать над прекращением конфликтов. Кеннеди-младший напомнил, что Трамп неоднократно выражал готовность в случае победы на выборах начать переговоры для решения кризиса. По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.После ареста Павла Дурова постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во всё более тоталитарные страны.Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск с помощью хэштега #FreePavel поддержал пользователей соцсетей, которые призвали к освобождению основателя Telegram.Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислва Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру
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новости, сша, франция, павел дуров, роберт кеннеди-младший, дональд трамп, telegram, арест, соцсети
Новости, США, Франция, Павел Дуров, Роберт Кеннеди-младший, Дональд Трамп, Telegram, арест, соцсети

Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова

10:32 25.08.2024
 
© commons.wikimedia.orgРоберт Фрэнсис Кеннеди-младший
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
© commons.wikimedia.org
Читать в
Независимый кандидат в президенты США от республиканцев Роберт Кеннеди-младший после ареста основателя Telegram Павла Дурова заявил, что необходимость защиты свободы слова стала как никогда актуальной. Об этом политик заявил на своей странице в соцести Х
Во Франции арестовали основателя и генерального директора зашифрованной, не подвергающейся цензуре платформы Telegram, заявил Кеннеди-младший.
"Необходимость защиты свободы слова стала актуальной как никогда", - написал политик.
Ранее племянник 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший объявил, что прекращает предвыборную кампанию и будет поддерживать кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.
Одной из причин такого решения политик назвал то, что Трамп будет работать над прекращением конфликтов. Кеннеди-младший напомнил, что Трамп неоднократно выражал готовность в случае победы на выборах начать переговоры для решения кризиса.
По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.
После ареста Павла Дурова постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что видным деятелям международного информационного пространства небезопасно ездить во всё более тоталитарные страны.
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск с помощью хэштега #FreePavel поддержал пользователей соцсетей, которые призвали к освобождению основателя Telegram.
Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислва Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру
09:57
Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правилТо, что Дурова арестовали не удивительно. Удивительно, что его долго не арестовывали.
 
НовостиСШАФранцияПавел ДуровРоберт Кеннеди-младшийДональд ТрампTelegramарестсоцсети
 
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10:32Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова
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