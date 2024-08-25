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"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы
"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы - 25.08.2024 Украина.ру
"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания премьера Литвы Ингриды Шимоните, оскорбительно назвавшей россиян при поздравлении Зеленского с Днем независимости Украины, являются нацизмом.
2024-08-25T10:04
2024-08-25T10:04
2024-08-25T10:04
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Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, об этом 24 августа заявила "Известиям" официальный представитель российского МИДа. Захарова обвинила премьера Литвы Ингриду Шимоните в проявлениях нацизма после её провокационных высказываний в адрес россиян.Шимоните допустила публичное оскорбление в адрес граждан России, назвав их "русней" в своём поздравительном обращении к Владимиру Зеленскому. Кроме того, премьер Литвы выразила мнение по поводу того, что Крым и ряд других российских регионов якобы могут быть присоединены к Украине, которая затем войдет в состав НАТО. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики. В субботу 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в столицу Украины, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны.24 августа 1991 году депутаты Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года на Украине День независимости отмечают как государственный праздник, он является выходным днем.Подробнее о том, к чему пришла Украина за годы независимости - в авторском материале Владимира Скачко: Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки на сайте Украина.ру
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новости, украина, литва, россия, владимир зеленский, владимир путин, мид, нато, независимость, оскорбление
Новости, Украина, Литва, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, НАТО, независимость, оскорбление
"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания премьера Литвы Ингриды Шимоните, оскорбительно назвавшей россиян при поздравлении Зеленского с Днем независимости Украины, являются нацизмом.
Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, об этом 24 августа заявила "Известиям" официальный представитель российского МИДа.
Захарова обвинила премьера Литвы Ингриду Шимоните в проявлениях нацизма после её провокационных высказываний в адрес россиян.
"Нацисты", - заявила дипломат "Известиям".
Шимоните допустила публичное оскорбление в адрес граждан России, назвав их "русней" в своём поздравительном обращении к Владимиру Зеленскому.
Кроме того, премьер Литвы выразила мнение по поводу того, что Крым и ряд других российских регионов якобы могут быть присоединены к Украине, которая затем войдет в состав НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.
"История стала использоваться как инструмент в борьбе, сейчас история перевирается в угоду политики в Европе, где некоторым напрочь отшибло память", - заявил глава российского государства.
В субботу 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в столицу Украины, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны.
24 августа 1991 году депутаты Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года на Украине День независимости отмечают как государственный праздник, он является выходным днем.