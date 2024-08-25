"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы - 25.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240825/1057030939.html
"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы
"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы - 25.08.2024 Украина.ру
"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания премьера Литвы Ингриды Шимоните, оскорбительно назвавшей россиян при поздравлении Зеленского с Днем независимости Украины, являются нацизмом.
2024-08-25T10:04
2024-08-25T10:04
новости
украина
литва
россия
владимир зеленский
владимир путин
мид
нато
независимость
оскорбление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_7ae86c0e9ec47c2c4d03a83f27fcd15b.jpg.webp
Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, об этом 24 августа заявила "Известиям" официальный представитель российского МИДа. Захарова обвинила премьера Литвы Ингриду Шимоните в проявлениях нацизма после её провокационных высказываний в адрес россиян.Шимоните допустила публичное оскорбление в адрес граждан России, назвав их "русней" в своём поздравительном обращении к Владимиру Зеленскому. Кроме того, премьер Литвы выразила мнение по поводу того, что Крым и ряд других российских регионов якобы могут быть присоединены к Украине, которая затем войдет в состав НАТО. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики. В субботу 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в столицу Украины, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны.24 августа 1991 году депутаты Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года на Украине День независимости отмечают как государственный праздник, он является выходным днем.Подробнее о том, к чему пришла Украина за годы независимости - в авторском материале Владимира Скачко: Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240825/1057030604.html
украина
литва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_f6cec2c2a4700debb75574bec06f0e51.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, литва, россия, владимир зеленский, владимир путин, мид, нато, независимость, оскорбление
Новости, Украина, Литва, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, НАТО, независимость, оскорбление

"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы

10:04 25.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания премьера Литвы Ингриды Шимоните, оскорбительно назвавшей россиян при поздравлении Зеленского с Днем независимости Украины, являются нацизмом.
Власти Литвы и Украины имеют нацистскую сущность, об этом 24 августа заявила "Известиям" официальный представитель российского МИДа.
Захарова обвинила премьера Литвы Ингриду Шимоните в проявлениях нацизма после её провокационных высказываний в адрес россиян.
"Нацисты", - заявила дипломат "Известиям".
Шимоните допустила публичное оскорбление в адрес граждан России, назвав их "русней" в своём поздравительном обращении к Владимиру Зеленскому.
Кроме того, премьер Литвы выразила мнение по поводу того, что Крым и ряд других российских регионов якобы могут быть присоединены к Украине, которая затем войдет в состав НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в странах Прибалтики.
"История стала использоваться как инструмент в борьбе, сейчас история перевирается в угоду политики в Европе, где некоторым напрочь отшибло память", - заявил глава российского государства.
В субботу 24 августа президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли в столицу Украины, чтобы принять участие в праздновании Дня независимости страны.
24 августа 1991 году депутаты Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года на Украине День независимости отмечают как государственный праздник, он является выходным днем.
Подробнее о том, к чему пришла Украина за годы независимости - в авторском материале Владимира Скачко: Смертельный подарок Борреля к независимости. В Европе Украину обрекают на смерть и без Америки на сайте Украина.ру
09:57
Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правилТо, что Дурова арестовали не удивительно. Удивительно, что его долго не арестовывали.
 
НовостиУкраинаЛитваРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИДНАТОнезависимостьоскорбление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны
10:57За ситуацией с арестом Павла Дурова стоят США - Мизулина
10:32Кеннеди-младший после задержания Дурова заявил о важности защиты свободы слова
10:05Садулаев назвал настоящие цели операции ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях
10:04"Нацисты": Захарова ответила на на оскорбление россиян со стороны властей Литвы
10:00Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца
09:58Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск
09:57Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил
09:33"#FreePavel": Илон Маск поддержал призывы освободить Дурова
09:09Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа
08:45Эксперт сравнил действия ВСУ в Курской области с примером из литературы
08:00Польская евроинтеграция Украины: попытка №2 - "пацификация"
07:00Пользы никакой, а забот хватает. Политолог Джаралла оценил эффект от передачи F-16 Украине
18:50"Черти" и наёмники Зеленского и пессимизм украинцев, обмен пленными. Итоги 24 августа на Украине
18:40Глава РПЦ призвал лидеров религиозных и международных организаций вступиться за гонимую УПЦ
18:01Венгрия пристыдила Еврокомиссию за потакание Киеву в создании проблемы энергоснабжения ЕС
17:27Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска
16:20Как закончим историю с Курском, зачем Моди поехал в Киев и что России делать с Сумской областью - Кот
16:00"Гу-га": 25 лет назад стартовала киношная эпопея о штрафбатах
15:58Президент Польши заверил Зеленского в продолжении военной помощи
Лента новостейМолния