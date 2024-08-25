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Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца
Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца - 25.08.2024 Украина.ру
Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца
Средний переселенец, который подает заявку на участие в программе возвращения соотечественников в Россию — это человек от 30 до 50 лет с высшим или среднетехническим профессиональным образованием и как минимум с двумя детьми. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик
2024-08-25T10:00
2024-08-25T10:00
2024-08-25T10:00
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русский язык
соотечественники
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По его словам, для 90% переезжающих русский язык либо родной, либо они свободно им владеют — это дети тех, кто уехал из России в 90-е, они могут говорить, могут читать, но с правописанием возникают трудности, соответственно, их нужно будет доучивать.На первом месте по количеству желающих переехать в Россию находится Германия — оттуда 38% обратившихся, отмечает Бублик."Из Германии едут почти все образованные — большинство со среднетехническим образованием, а с высшим прежде всего педагоги и врачи", - уточняет он.Из Казахстана в организацию поступило почти 20% обращении, из Прибалтики — 10%, еще 10% - остальная западная Европа, кроме Германии. На азиатские страны, кроме Казахстана приходится 5% от общего количества обращений, по 2% из Израиля, Канады, США, Восточной Европы. 5% обращении из Украины, говорит руководитель организации "Путь домой"."Иностранцы, желающие переехать в Россию — экспаты — это либо специалисты с высшим образованием, либо предприниматели с финансовой подушкой. Они хотят переехать в новую страну в поисках возможностей. Американцы и канадцы практически все фермеры-традиционалисты. Они привыкли трудиться и жить внутри своих семей так, как они хотят. Сейчас их лишают привычного образа жизни, и они ищут выход в России", - отмечает Бублик.По его словам, российские регионы охотно принимают таких фермеров, потому что это и престиж, и инвестиции, и даже технологии.В организацию "Путь домой" обратилось более 152 тысяч наших соотечественников и более 4,5 тысяч иностранцев из 37 стран, которые хотели бы жить в России, уточнил Анатолий Бублик.Как в России помогают соотечественникам, которые хотят переехать жить на родине в материале Павла Волкова Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, переселенцы, россия, германия, казахстан, русский язык, соотечественники
Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца
Средний переселенец, который подает заявку на участие в программе возвращения соотечественников в Россию — это человек от 30 до 50 лет с высшим или среднетехническим профессиональным образованием и как минимум с двумя детьми. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик
По его словам, для 90% переезжающих русский язык либо родной, либо они свободно им владеют — это дети тех, кто уехал из России в 90-е, они могут говорить, могут читать, но с правописанием возникают трудности, соответственно, их нужно будет доучивать.
На первом месте по количеству желающих переехать в Россию находится Германия — оттуда 38% обратившихся, отмечает Бублик.
"Из Германии едут почти все образованные — большинство со среднетехническим образованием, а с высшим прежде всего педагоги и врачи", - уточняет он.
Из Казахстана в организацию поступило почти 20% обращении, из Прибалтики — 10%, еще 10% - остальная западная Европа, кроме Германии. На азиатские страны, кроме Казахстана приходится 5% от общего количества обращений, по 2% из Израиля, Канады, США, Восточной Европы. 5% обращении из Украины, говорит руководитель организации "Путь домой".
"Иностранцы, желающие переехать в Россию — экспаты — это либо специалисты с высшим образованием, либо предприниматели с финансовой подушкой. Они хотят переехать в новую страну в поисках возможностей. Американцы и канадцы практически все фермеры-традиционалисты. Они привыкли трудиться и жить внутри своих семей так, как они хотят. Сейчас их лишают привычного образа жизни, и они ищут выход в России", - отмечает Бублик.
По его словам, российские регионы охотно принимают таких фермеров, потому что это и престиж, и инвестиции, и даже технологии.
В организацию "Путь домой" обратилось более 152 тысяч наших соотечественников и более 4,5 тысяч иностранцев из 37 стран, которые хотели бы жить в России, уточнил Анатолий Бублик.
Как в России помогают соотечественникам, которые хотят переехать жить на родине в материале Павла Волкова Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один