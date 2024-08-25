https://ukraina.ru/20240825/1056996613.html

Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца

Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца - 25.08.2024 Украина.ру

Русским владеет, профессия есть, ищет возможности. "Путь домой" представил портрет типичного переселенца

Средний переселенец, который подает заявку на участие в программе возвращения соотечественников в Россию — это человек от 30 до 50 лет с высшим или среднетехническим профессиональным образованием и как минимум с двумя детьми. Об этом в интервью Украина.ру рассказал руководитель общественной организации "Путь домой" Анатолий Бублик

2024-08-25T10:00

2024-08-25T10:00

2024-08-25T10:00

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По его словам, для 90% переезжающих русский язык либо родной, либо они свободно им владеют — это дети тех, кто уехал из России в 90-е, они могут говорить, могут читать, но с правописанием возникают трудности, соответственно, их нужно будет доучивать.На первом месте по количеству желающих переехать в Россию находится Германия — оттуда 38% обратившихся, отмечает Бублик."Из Германии едут почти все образованные — большинство со среднетехническим образованием, а с высшим прежде всего педагоги и врачи", - уточняет он.Из Казахстана в организацию поступило почти 20% обращении, из Прибалтики — 10%, еще 10% - остальная западная Европа, кроме Германии. На азиатские страны, кроме Казахстана приходится 5% от общего количества обращений, по 2% из Израиля, Канады, США, Восточной Европы. 5% обращении из Украины, говорит руководитель организации "Путь домой"."Иностранцы, желающие переехать в Россию — экспаты — это либо специалисты с высшим образованием, либо предприниматели с финансовой подушкой. Они хотят переехать в новую страну в поисках возможностей. Американцы и канадцы практически все фермеры-традиционалисты. Они привыкли трудиться и жить внутри своих семей так, как они хотят. Сейчас их лишают привычного образа жизни, и они ищут выход в России", - отмечает Бублик.По его словам, российские регионы охотно принимают таких фермеров, потому что это и престиж, и инвестиции, и даже технологии.В организацию "Путь домой" обратилось более 152 тысяч наших соотечественников и более 4,5 тысяч иностранцев из 37 стран, которые хотели бы жить в России, уточнил Анатолий Бублик.Как в России помогают соотечественникам, которые хотят переехать жить на родине в материале Павла Волкова Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один

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новости, переселенцы, россия, германия, казахстан, русский язык, соотечественники