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Снайпера ВСУ судили за работу на российскую армию

Снайпера ВСУ судили за работу на российскую армию - 24.08.2024 Украина.ру

Снайпера ВСУ судили за работу на российскую армию

Украинского снайпера из группы специального назначения обвинили в передаче российской стороне координат дислокации его подразделения, по которому позднее был нанесен удар ракетой "Искандер-М". Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда Киева

2024-08-24T13:38

2024-08-24T13:38

2024-08-24T13:38

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"Во время пребывания <…> в последней ротации, в районе ведения боевых действий (Авдеевское направление), 19 ноября 2023 по месту временного расположения подразделения, российскими <…> войсками был совершен удар ракетой "Искандер-М", в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в том числе из числа руководящего состава", – сказано в постановлении.Как сообщает РИА "Новости", снайпер передавал сообщения российской стороне через Telegram, а решение суда было опубликовано ещё 4 июля, однако только сейчас на него обратили внимание.Подробности картины дня представлены в обзоре Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа

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новости, украина, telegram, сво, суд, всу, потери всу, "искандер"