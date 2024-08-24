Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции - 24.08.2024 Украина.ру
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Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции
Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции - 24.08.2024 Украина.ру
Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции
Подравшиеся с полицейскими в аэропорту Антальи российские туристки рискуют встретить Новый год в Турции. Судить их будут 11 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT
2024-08-24T12:41
2024-08-24T12:41
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"Женщины по-прежнему сидят без денег в заброшенном здании", - сказано в публикации.Суд по истории с задержанием в аэропорту назначили на 11 декабря. Будут рассмотрены показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. До этого времени женщинам запрещено покидать Турцию – они находятся под подпиской о невыезде.Светлана и Юлия прячутся в заброшенных даниях, заболели и вынуждены тратиться на лекарства. Посольство России направило в МИД Турции ноту, однако ситуация никак не изменилась, отметил ТГ-канал."Светлана и Юлия прилетели в Анталью ещё 6 июня. Перед вылетом они пили джин для храбрости. В турецком аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у второй отобрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жёстко задержали. Сами женщины уверяют, что полицейские их избили и вырвали ногти", - отмечено в публикации.Турецкая прокуратура заявила, что туристки сами спровоцировали стычку в аэропорту и получили травмы в результате оказания сопротивления местным силовикам. За это в Турции предусмотрено наказание в три года лишения свободы.Также о необычном времяпрепровождении туристов Украина.ру информировала в публикации "Зарабатывают на зле": западные туристы платят Киеву тысячи долларов за экстрим-поездки в Бучу
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новости, турция, россия, мид рф, туризм, криминал, дипломатические отношения, полиция
Новости, Турция, Россия, МИД РФ, туризм, криминал, дипломатические отношения, полиция

Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции

12:41 24.08.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Подравшиеся с полицейскими в аэропорту Антальи российские туристки рискуют встретить Новый год в Турции. Судить их будут 11 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT
"Женщины по-прежнему сидят без денег в заброшенном здании", - сказано в публикации.
Суд по истории с задержанием в аэропорту назначили на 11 декабря. Будут рассмотрены показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. До этого времени женщинам запрещено покидать Турцию – они находятся под подпиской о невыезде.
Светлана и Юлия прячутся в заброшенных даниях, заболели и вынуждены тратиться на лекарства. Посольство России направило в МИД Турции ноту, однако ситуация никак не изменилась, отметил ТГ-канал.

"Светлана и Юлия прилетели в Анталью ещё 6 июня. Перед вылетом они пили джин для храбрости. В турецком аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у второй отобрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жёстко задержали. Сами женщины уверяют, что полицейские их избили и вырвали ногти", - отмечено в публикации.
Турецкая прокуратура заявила, что туристки сами спровоцировали стычку в аэропорту и получили травмы в результате оказания сопротивления местным силовикам. За это в Турции предусмотрено наказание в три года лишения свободы.
Также о необычном времяпрепровождении туристов Украина.ру информировала в публикации "Зарабатывают на зле": западные туристы платят Киеву тысячи долларов за экстрим-поездки в Бучу
 
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