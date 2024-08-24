Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Подравшиеся с полицейскими в аэропорту Антальи российские туристки рискуют встретить Новый год в Турции. Судить их будут 11 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT
"Женщины по-прежнему сидят без денег в заброшенном здании", - сказано в публикации.
Суд по истории с задержанием в аэропорту назначили на 11 декабря. Будут рассмотрены показания свидетелей, записи с камер наблюдения и другое. До этого времени женщинам запрещено покидать Турцию – они находятся под подпиской о невыезде.
Светлана и Юлия прячутся в заброшенных даниях, заболели и вынуждены тратиться на лекарства. Посольство России направило в МИД Турции ноту, однако ситуация никак не изменилась, отметил ТГ-канал.
"Светлана и Юлия прилетели в Анталью ещё 6 июня. Перед вылетом они пили джин для храбрости. В турецком аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у второй отобрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жёстко задержали. Сами женщины уверяют, что полицейские их избили и вырвали ногти", - отмечено в публикации.
"Светлана и Юлия прилетели в Анталью ещё 6 июня. Перед вылетом они пили джин для храбрости. В турецком аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у второй отобрали телефон. Когда россиянки начали скандалить, их жёстко задержали. Сами женщины уверяют, что полицейские их избили и вырвали ногти", - отмечено в публикации.
Турецкая прокуратура заявила, что туристки сами спровоцировали стычку в аэропорту и получили травмы в результате оказания сопротивления местным силовикам. За это в Турции предусмотрено наказание в три года лишения свободы.
Также о необычном времяпрепровождении туристов Украина.ру информировала в публикации "Зарабатывают на зле": западные туристы платят Киеву тысячи долларов за экстрим-поездки в Бучу