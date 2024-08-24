https://ukraina.ru/20240824/1057024458.html

Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа

Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа - 24.08.2024 Украина.ру

Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа

После атаки украинских дронов на Воронеж эвакуировали 200 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о скоплении ВСУ на Херсонском направлении

2024-08-24T09:50

2024-08-24T09:50

2024-08-24T09:50

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Ночью губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях украинской атаки на город."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", - писал Гусев в своём телеграм-канале в 03:46.Позднее, спустя 4 часа и 21 минуту Гусев подвёл итог украинской атаки."Всего за минувшую ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов. Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе на территории трёх поселений введён режим ЧС. Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности. Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины и от госпитализации отказалась", - сообщил губернатор.По его словам, по предварительным данным гражданские строения не пострадали. Из-за повреждения линии электропередач в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб."Пока детонация продолжается. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС. Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА! Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия", - отметил Гусев.Тем временем продолжается тушение пожара в Пролетарске Ростовской области, который ранее атаковали беспилотники ВСУ. В ночь на 24 августа огонь перекинулся на сухую растительность — камыш, а затем на жилые строения"В Ростовской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар: горела сухая растительность на 14,9 гектара, строения на 360 квадратных метрах", - сообщило МЧС РФ в своём телеграм-канале.Первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв в своём телеграм-канале опубликовал видео с места событий."В Пролетарске, где шестой день горит нефтебаза, кроме нефтебазы горит трава, камыш, жилые дома", - указал он.Удар по нефтебазе в Пролетарске Украина нанесла в ночь на 18 августа. Для тушения пожара задействовали пожарный поезд."По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы", — сообщили в экстренных службах спустя четыре дня — 22 августа.В тот же день стало известно, что пожарные потушили шесть резервуаров с топливом.Предупреждение СальдоГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о готовящейся атаке Украины."От представителей растущего народного сопротивления на территории Причерноморья, ненавидящих заокеанских "благодетелей" и их марионеток в Киеве, поступает достоверная информация о скоплении военной техники ВСУ, большей частью западного производства, с целью проведения наступательной операции с Чёрного моря на Херсонском направлении. По полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолётов. Очевидно, враг снова попытается предпринять высадку со стороны Чёрного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы с одной целью — поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области. Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО. Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины", - написал Сальдо в своём телеграм-канале в ночь на 24 августа.Он указал, что "ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи, из которых гарантировано будут убиты"."Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор", - подчеркнул губернатор.Проект "Рыбарь" указал на то, чем также может быть вызывана атака."На Украине планируют задействовать порты Николаевской и Херсонской областей для перевозки агропродукции По заявлению руководителя агрохолдинга "Нибулон" Алексея Вадатурского деблокада Николаевского порта уменьшит расходы на агроэкспорт на 15%. Расстояние из Николаева в Одессу составляет 131 км, далее маршрут будет проходит по "альтернативному морскому коридору" через территориальные воды Украины, Румынии, Болгарии и Турции. По данным украинской стороны, в порту Николаева находится около 60 грузовых судов, готовых работать на вывоз зерновых. В настоящее время использование этого маршрута невозможно благодаря удержанию ВС России под огневым контролем Днепро-Бугского лимана. В связи с этим представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил о заинтересованности в овладении Кинбурнской косой для взятия под контроль маршрута", - указывалось в публикации проекта вечером 23 августа.Авторы "Рыбаря" обратили внимание на один из украинских тендеров."Несмотря на это, 16 августа 2024 года Николаевский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" разместил тендер на проведение ремонтных работ в Николаевском морском порту. Планируется провести капитальный ремонт стрелочных переводов №127, №129, №153, №157 и железнодорожного пути № 6 парка "З". Бюджет мероприятий - 17,655 млн гр. ($427,6тыс.). В этих условиях становится понятной повышенная активность диверсионных групп ССО и ГУР в отношении Кинбурской и Тендровской кос в Херсонской области. Стараясь получить дополнительную выгоду, украинское военно-политическое руководство раз за разом отправляет на убой свои элитные части, прикрывая это "освободительной войной", - писали авторы канала.Ранее ряд экспертов сообщал, что вторжением в Курскую область Украина может не ограничиться. По их мнению, наиболее вероятна атака ВСУ на юге. В пользу этого говорит также удар по нефтебазе в Пролетарске и порту "Кавказ".О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт".

https://ukraina.ru/20240823/1057020979.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, херсонская область, воронежская область, олег гусев, владимир сальдо, олег царев, вооруженные силы украины, мчс, нато, украина