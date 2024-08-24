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Феномен "русского богатыря". Новая война - новые герои

Феномен "русского богатыря". Новая война - новые герои - 24.08.2024 Украина.ру

Феномен "русского богатыря". Новая война - новые герои

Само по себе слово "богатырь" – тюркского происхождения и известно во множестве форм: баатур, багатур, батыр. Для русского языка это слово заимствованное, в древнерусских источниках синонимом слова "богатырь" было "храбр". Впрочем, новая форма закрепилась и всем понятна

2024-08-24T05:55

2024-08-24T05:55

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Когда слышишь слово "богатырь" представляются, конечно, васнецовские богатыри – борода лопатой, грудь колесом, подкова в пальцах как пластилин гнётся…А вот когда видишь современных богатырей, вроде скромного Ивана Жарского, позирующего на фоне лично забитого мамонта "Абрамса" на Поклонной горе, или фантастического Дмитрия Трачука, как говорят фронтовики – "в одно рыло" штурмующего вражескую позицию, вспоминается совсем другое описание из "Педагогической поэмы" Антона Макаренко:"Был такой – Илья Муромець… может, ты чув… так они его, паразиты, богатырём объявили. А я так считаю, что он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил".Трачук, конечно, не лодырь, но в толпе на него вряд ли обернешься – мужик как мужик. "Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче" (Леонид Филатов).Ну так ведь и исторические богатыри далеко не всегда отличались былинным видом.Вот, например, изрядно подзабытый уже герой Первой мировой войны Козьма Крючков. С фотографии на нас смотрит совсем молодой парень с жидкими усишками и кудрявым донским чубом, вид при этом имеет лихой и придурковатый.Подвиг свой, имевший место 30 июля 1914 года, он описывал так:"Меня окружили одиннадцать человек. Не чая быть живым, я решил дорого продать свою жизнь. Лошадь у меня подвижная, послушная. Хотел было пустить в ход винтовку, но второпях патрон заскочил, а в это время немец рубанул меня по пальцам руки, и я бросил винтовку. Схватился за шашку и начал работать. Получил несколько мелких ран. Чувствую, кровь течёт, но сознаю, что раны неважные. За каждую рану отвечаю смертельным ударом, от которого немец ложится пластом навеки. Уложив несколько человек, я почувствовал, что с шашкой трудно работать, а потому схватил их же пику и ею поодиночке уложил остальных".Приврал конечно, хотя факт получения нескольких ран вполне объективен, да и сама схватка разъезда из четырёх казаков с полутора десятками конными егерями документально зафиксирована. Так что своего "георгия" получил по делу, равно как и дальнейшую медийно раскрученную славу.Но, если честно, прочитав интервью Трачука я вспомнил не Крючкова и не хрестоматийного Матросова. Вспомнил я комедийного актёра Алексея Смирнова. Того самого Федю, который "а может не надо" из "Операции Ы", и механика Макарыча (это отчество Смирнова) из "В бой идут одни старики".Вот он-то, помимо клоунской внешности отличался действительно богатырскими статями и силой обладал немалой, хотя, конечно, играть на батарее отопления как на гармошке не мог.Просто справка из времён его участия в войне:- Наградной лист от 22 июля 1943 года сообщает, что Смирнов лично уничтожил трёх гитлеровцев автоматным огнём, будучи в разведке (в разведку он ходил неоднократно, хоть и был миномётчиком).- 20 июля 1944 года Смирнов бросился в бой с личным оружием, воодушевляя товарищей – немцы потеряли 17 солдат, а сам он лично взял в плен семь (!) человек.- 27 июля 1944 года Смирнов и трое его однополчан столкнулись с группой противника из 16 человек. Немцы попытались взять советских солдат в плен, но те дали отпор, уничтожив 9 и взяв в плен пятерых.- 17 января 1945 года его батарея попала в засаду. Смирнов с тремя красноармейцами атаковал немцев, лично уничтожил троих и взял в плен двоих солдат противника.Богатырь? Богатырь! И он же, тот самый "рядовой пехотный Ваня", о котором так проникновенно говорит капитан Титаренко в фильме.Кстати, сценка в конце фильма была на самом деле пробой Смирнова на роль Макарыча (который тогда ещё не был Макарычем). Смирнов попросил её не переснимать – уж очень тяжело… Так и остался в фильме дубль с кинопроб.О Дмитрии Трачуке можно прочитать в его интервью, которое взял наш донецкий корреспондент Игорь Гомольский.

https://ukraina.ru/20240130/1052968261.html

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мнения, история, герой россии