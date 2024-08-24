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Наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет. Садулаев о развитии ситуации на Курском направлении

Наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет. Садулаев о развитии ситуации на Курском направлении - 24.08.2024 Украина.ру

Наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет. Садулаев о развитии ситуации на Курском направлении

В ближайшие недели российские войска будут пытаться навязать врагу в Курской области позиционные бои. Об этом и интервью Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

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курская область

россия

вооруженные силы украины

бои

наступление

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Он предположил, что наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет, поскольку ВС РФ уничтожил много их личного состава и техники."Их бригады потрепаны. Продолжать наступление в том же темпе они уже не смогут", - сказал Садулаев.К тому же, у российских войск немного взросли навыки маневренной войны, подчеркнул он."Но, к сожалению, в ближайшие недели новая линия соприкосновения из Курской области никуда не исчезнет", - предположил Садулаев.Полный текст интервью Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащитКогда российские войска возьмут Покровск и Селидово - прогноз в материале Ростислава Ищенко Операции после Покровска

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, бои, наступление