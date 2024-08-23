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Силовики штурмовали колонию в Волгоградской области, террористы уничтожены

Силовики штурмовали колонию в Волгоградской области, террористы уничтожены - 23.08.2024 Украина.ру

Силовики штурмовали колонию в Волгоградской области, террористы уничтожены

Силовики завершили штурм ИК-19 в Суровикино (Волгоградская область), где заключенные исламисты захватили в заложники сотрудников ФСИН. Штурм длился полчаса. Снайперы Росгвардии уничтожили четырех зачинщиков точными выстрелами

2024-08-23T17:25

2024-08-23T17:25

2024-08-23T17:25

новости

волгоградская область

фсин

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Один из бунтовщиков якобы пытался себя подорвать с помощью жилета смертника. Как сообщают СМИ, ссылаясь на анонимные источники, устройство не сработало."Операция началась в 16:00, закончилась в 16:30. Во время штурма 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи пытался подорвать себя с помощью "жилета смертника". Но система не сработала. Спецназ успел его ликвидировать", - сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов. 23 августа несколько заключенных ИК-19 в Волгоградской области захватили в заложники сотрудников колонии. Свои действия они снимали на видео при помощи смартфонов.На опубликованных в соцсетях видеозаписях заключенные называли себя "муджахидами Исламского государства"*. Они были вооружены ножами и, предположительно, ножницами. На одной из видеозаписей один из них заявляет, что они это делают "во славу Аллаха". Другой, приставив к шее окровавленного сотрудника ФСИН некий предмет, требует от него обратиться к президенту России.На одном из заключенных был надет зеленый жилет. Предположительно, это был пояс смертника. В руках мужчина что-то зажимал, в СМИ назвали предмет "похожим на детонатор".В соцсетях опубликовали ориентировки на предполагаемых террористов. Два человека родились в Узбекистане, два в Таджикистане. Только у одного из них была регистрация по месту жительства в регионе. В ориентировках на троих указано, что определенного места жительства у них нет. Трое отбывали наказание за сбыт наркотиков, один - причинение телесных повреждений.По данным СМИ, заключенные убили двух сотрудников колонии. Четверо госпитализированы.Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статьям "Захват заложников" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".В Духовном управлении мусульман России захват заложников назвали "злодеянием, ненавистном Аллаху". Такое заявление журналистам РИА Новости сделал врио председателя организации муфтий Дамир Мухетдинов. По мнению Мухетдинова, преступление могло быть "инспирировано извне" некими силами, недовольными союзническими отношениями России с исламскими странами. *запрещенная в РФ террористическая организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волгоградская область, фсин