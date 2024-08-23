Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области - 23.08.2024 Украина.ру
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Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области
Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области - 23.08.2024 Украина.ру
Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области
Начальник ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии №19 в Суровикино (Волгоградская область), где заключенные взяли сотрудников в заложники. Об этом Путин сообщил 23 августа на совещании Совета безопасности России
2024-08-23T15:31
2024-08-23T15:31
новости
колония
исламисты
террорист
заложники
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"Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ", - сказал Путин. - "А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный Владимиром Колокольцевым".23 августа несколько заключенных ИК-19 в Волгоградской области захватили в заложники сотрудников колонии. Свои действия они снимали на видео при помощи смартфонов. На опубликованных в соцсетях видеозаписях заключенные называют себя "муджахидами Исламского государства"*. Они вооружены ножами и, предположительно, ножницами. На одной из видеозаписей один из них заявляет, что они это делают "во славу Аллаха". Другой, приставив к шее окровавленного сотрудника ФСИН некий предмет, требует от него обратиться к президенту России. Заключенные демонстрировали флаг террористической организации. Один из них признался в убийствах сотрудников колонии. По его словам, группа заключенных совершила преступления из-за того, что у них "отняли коврики"."Убивали тех, кто притеснял мусульман", - сказал убийца. - "Как они к нам без пощады, так и мы к ним".В соцсетях опубликовали ориентировки на предполагаемых террористов. Два человека родились в Узбекистане, два в Таджикистане. Только у одного из них была регистрация по месту жительства в регионе. В ориентировках на троих указано, что определенного места жительства у них нет. Трое отбывали наказание за сбыт наркотиков, один - причинение телесных повреждений.По данным СМИ, заключенные убили двух сотрудников колонии. Четверо госпитализированы. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статьям "Захват заложников" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".*запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, колония, исламисты, террорист, заложники
Новости, колония, Исламисты, террорист, заложники

Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области

15:31 23.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Начальник ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии №19 в Суровикино (Волгоградская область), где заключенные взяли сотрудников в заложники. Об этом Путин сообщил 23 августа на совещании Совета безопасности России
"Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ", - сказал Путин. - "А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный Владимиром Колокольцевым".
23 августа несколько заключенных ИК-19 в Волгоградской области захватили в заложники сотрудников колонии. Свои действия они снимали на видео при помощи смартфонов.
На опубликованных в соцсетях видеозаписях заключенные называют себя "муджахидами Исламского государства"*. Они вооружены ножами и, предположительно, ножницами. На одной из видеозаписей один из них заявляет, что они это делают "во славу Аллаха". Другой, приставив к шее окровавленного сотрудника ФСИН некий предмет, требует от него обратиться к президенту России.
Заключенные демонстрировали флаг террористической организации. Один из них признался в убийствах сотрудников колонии. По его словам, группа заключенных совершила преступления из-за того, что у них "отняли коврики".
"Убивали тех, кто притеснял мусульман", - сказал убийца. - "Как они к нам без пощады, так и мы к ним".
В соцсетях опубликовали ориентировки на предполагаемых террористов. Два человека родились в Узбекистане, два в Таджикистане. Только у одного из них была регистрация по месту жительства в регионе. В ориентировках на троих указано, что определенного места жительства у них нет. Трое отбывали наказание за сбыт наркотиков, один - причинение телесных повреждений.
По данным СМИ, заключенные убили двух сотрудников колонии. Четверо госпитализированы.
Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статьям "Захват заложников" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
*запрещенная в РФ террористическая организация
 
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