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Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области

Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области - 23.08.2024 Украина.ру

Путину доложили о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области

Начальник ФСИН доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии №19 в Суровикино (Волгоградская область), где заключенные взяли сотрудников в заложники. Об этом Путин сообщил 23 августа на совещании Совета безопасности России

2024-08-23T15:31

2024-08-23T15:31

2024-08-23T15:31

новости

колония

исламисты

террорист

заложники

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"Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ", - сказал Путин. - "А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный Владимиром Колокольцевым".23 августа несколько заключенных ИК-19 в Волгоградской области захватили в заложники сотрудников колонии. Свои действия они снимали на видео при помощи смартфонов. На опубликованных в соцсетях видеозаписях заключенные называют себя "муджахидами Исламского государства"*. Они вооружены ножами и, предположительно, ножницами. На одной из видеозаписей один из них заявляет, что они это делают "во славу Аллаха". Другой, приставив к шее окровавленного сотрудника ФСИН некий предмет, требует от него обратиться к президенту России. Заключенные демонстрировали флаг террористической организации. Один из них признался в убийствах сотрудников колонии. По его словам, группа заключенных совершила преступления из-за того, что у них "отняли коврики"."Убивали тех, кто притеснял мусульман", - сказал убийца. - "Как они к нам без пощады, так и мы к ним".В соцсетях опубликовали ориентировки на предполагаемых террористов. Два человека родились в Узбекистане, два в Таджикистане. Только у одного из них была регистрация по месту жительства в регионе. В ориентировках на троих указано, что определенного места жительства у них нет. Трое отбывали наказание за сбыт наркотиков, один - причинение телесных повреждений.По данным СМИ, заключенные убили двух сотрудников колонии. Четверо госпитализированы. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статьям "Захват заложников" и "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".*запрещенная в РФ террористическая организация

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новости, колония, исламисты, террорист, заложники