Украина возобновит экспорт электроэнергии - 23.08.2024 Украина.ру
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Украина возобновит экспорт электроэнергии
Украина возобновит экспорт электроэнергии - 23.08.2024 Украина.ру
Украина возобновит экспорт электроэнергии
Украинские власти намерены возобновить экспорт электроэнергии с воскресенья, 25 августа. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
2024-08-23T16:50
2024-08-23T16:50
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румыния
укрэнерго
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Украина может возобновить экспорт электроэнергии в дневное время, когда в энергосистеме возникает профицит. Излишки электричества появились благодаря спаду жары и потребления электроэнергии, завершение ремонта одного из блоков АЭС. "Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы", – говорится в сообщении. Во избежание аварий количество производимой энергии каждой минуты должно соответствовать количеству потребляемой энергии. В конце июля из-за дефицита мощностей Украина привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.
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новости, украина, румыния, укрэнерго
Новости, Украина, Румыния, Укрэнерго

Украина возобновит экспорт электроэнергии

16:50 23.08.2024
 
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"НЭК Укрэнерго
НЭК Укрэнерго - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Facebook/НЕК "Укренерго"
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Украинские власти намерены возобновить экспорт электроэнергии с воскресенья, 25 августа. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
Украина может возобновить экспорт электроэнергии в дневное время, когда в энергосистеме возникает профицит. Излишки электричества появились благодаря спаду жары и потребления электроэнергии, завершение ремонта одного из блоков АЭС.
"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы", – говорится в сообщении.
Во избежание аварий количество производимой энергии каждой минуты должно соответствовать количеству потребляемой энергии.
В конце июля из-за дефицита мощностей Украина привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.
 
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