Украина возобновит экспорт электроэнергии
Украинские власти намерены возобновить экспорт электроэнергии с воскресенья, 25 августа. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"
Украина может возобновить экспорт электроэнергии в дневное время, когда в энергосистеме возникает профицит. Излишки электричества появились благодаря спаду жары и потребления электроэнергии, завершение ремонта одного из блоков АЭС.
"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы", – говорится в сообщении.
Во избежание аварий количество производимой энергии каждой минуты должно соответствовать количеству потребляемой энергии.
В конце июля из-за дефицита мощностей Украина привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.