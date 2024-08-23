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Украина возобновит экспорт электроэнергии

Украина возобновит экспорт электроэнергии - 23.08.2024 Украина.ру

Украина возобновит экспорт электроэнергии

Украинские власти намерены возобновить экспорт электроэнергии с воскресенья, 25 августа. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе "Укрэнерго"

2024-08-23T16:50

2024-08-23T16:50

2024-08-23T16:50

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укрэнерго

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Украина может возобновить экспорт электроэнергии в дневное время, когда в энергосистеме возникает профицит. Излишки электричества появились благодаря спаду жары и потребления электроэнергии, завершение ремонта одного из блоков АЭС. "Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям по направлениям Румынии, Венгрии и Молдовы", – говорится в сообщении. Во избежание аварий количество производимой энергии каждой минуты должно соответствовать количеству потребляемой энергии. В конце июля из-за дефицита мощностей Украина привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

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новости, украина, румыния, укрэнерго