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Премьер Индии прибыл на Украину

Премьер Индии прибыл на Украину - 23.08.2024 Украина.ру

Премьер Индии прибыл на Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV

2024-08-23T09:25

2024-08-23T09:25

2024-08-23T09:25

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Моди планирует пробыть на Украине один день. В программе визита – встречи с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами и общение с находящимися на Украине гражданами Индии.Накануне после встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском Моди заверил, что готов выступить посредником между Киевом и Москвой, "чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность". Кроме того, он заявил о "твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя".Подробнее о попытке остановить конфликт - в материале Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, индия, украина, польша, моди нарендра, владимир зеленский