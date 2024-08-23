Премьер Индии прибыл на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV
Моди планирует пробыть на Украине один день.
В программе визита – встречи с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами и общение с находящимися на Украине гражданами Индии.
"На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта. Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта", - отметили в материале.
Накануне после встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском Моди заверил, что готов выступить посредником между Киевом и Москвой, "чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность". Кроме того, он заявил о "твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя".
Подробнее о попытке остановить конфликт - в материале Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план на сайте Украина.ру.