Премьер Индии прибыл на Украину - 23.08.2024 Украина.ру
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Премьер Индии прибыл на Украину
Премьер Индии прибыл на Украину - 23.08.2024 Украина.ру
Премьер Индии прибыл на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV
2024-08-23T09:25
2024-08-23T09:25
новости
индия
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польша
моди нарендра
владимир зеленский
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Моди планирует пробыть на Украине один день. В программе визита – встречи с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами и общение с находящимися на Украине гражданами Индии.Накануне после встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском Моди заверил, что готов выступить посредником между Киевом и Москвой, "чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность". Кроме того, он заявил о "твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя".Подробнее о попытке остановить конфликт - в материале Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план на сайте Украина.ру.
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новости, индия, украина, польша, моди нарендра, владимир зеленский
Новости, Индия, Украина, Польша, Моди Нарендра, Владимир Зеленский

Премьер Индии прибыл на Украину

09:25 23.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV
Моди планирует пробыть на Украине один день.
В программе визита – встречи с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами и общение с находящимися на Украине гражданами Индии.

"На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта. Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта", - отметили в материале.

Накануне после встречи с главой правительства Польши Дональдом Туском Моди заверил, что готов выступить посредником между Киевом и Москвой, "чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность". Кроме того, он заявил о "твердой убежденности Индии в том, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя".
Подробнее о попытке остановить конфликт - в материале Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план на сайте Украина.ру.
 
НовостиИндияУкраинаПольшаМоди НарендраВладимир Зеленский
 
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