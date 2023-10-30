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Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри

Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри - 30.10.2023 Украина.ру

Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри

Соединённые Штаты Америки намерены расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании по ситуации в Дагестане

2023-10-30T21:53

2023-10-30T21:53

2023-10-30T22:11

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Владимир Путин уточнил, что в условиях всеобщего хаоса США удобнее всего сдерживать своих конкурентов — это новые суверенные центры развития, к которым относится и РФ. По словам Владимира Путина, антисемитские выступления в Махачкале были инспирированы, в том числе, через социальные сети – не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре, считает Владимир Путин.

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2023

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новости, владимир путин, россия, дагестан, сво, запад, нато, сша