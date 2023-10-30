Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри - 30.10.2023 Украина.ру
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Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри
Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри - 30.10.2023 Украина.ру
Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри
Соединённые Штаты Америки намерены расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании по ситуации в Дагестане
2023-10-30T21:53
2023-10-30T22:11
новости
владимир путин
россия
дагестан
сво
запад
нато
сша
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Владимир Путин уточнил, что в условиях всеобщего хаоса США удобнее всего сдерживать своих конкурентов — это новые суверенные центры развития, к которым относится и РФ. По словам Владимира Путина, антисемитские выступления в Махачкале были инспирированы, в том числе, через социальные сети – не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре, считает Владимир Путин.
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новости, владимир путин, россия, дагестан, сво, запад, нато, сша
Новости, Владимир Путин, Россия, Дагестан, СВО, Запад, НАТО, США

Путин, комментируя события в Махачкале, заявил о желании США расколоть РФ изнутри

21:53 30.10.2023 (обновлено: 22:11 30.10.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИнтервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
Интервью президента РФ В. Путина Медиакорпорации Китая
© POOL
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Соединённые Штаты Америки намерены расколоть Россию изнутри, ослабить и посеять смуту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании по ситуации в Дагестане
"Для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества применяются самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощрённые технологии психологической и информационной агрессии", – подчеркнул президент.
Владимир Путин уточнил, что в условиях всеобщего хаоса США удобнее всего сдерживать своих конкурентов — это новые суверенные центры развития, к которым относится и РФ.

"Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса, но скажу больше — и это всем известно: за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя", – сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, антисемитские выступления в Махачкале были инспирированы, в том числе, через социальные сети – не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.
"Я хочу в этой связи задаться вопросом: но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, – титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия и боремся с ними в рамках Специальной военной операции. Именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе", – сообщил президент.
Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре, считает Владимир Путин.
 
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