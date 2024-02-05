https://ukraina.ru/20240205/1053084665.html
Пономарев* состоит в украинском "Легионе Свобода России"** - ФСБ
Пономарев* состоит в украинском "Легионе Свобода России"** - ФСБ - 05.02.2024 Украина.ру
Пономарев* состоит в украинском "Легионе Свобода России"** - ФСБ
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"**, сообщила ФСБ РФ
2024-02-05T09:47
2024-02-05T09:47
2024-02-05T09:50
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"Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России", признанного Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией. Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне вооруженных сил Украины, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности", - указали в ФСБ.По данным службы безопасности, Пономарев "открыто использует военную форму, знаки отличия, эмблемы "Легиона Свобода России", имеет стрелковое оружие, в ходе выступлений на украинском телевидении публично их демонстрирует и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации".Накануне ФСБ возбудила против депутата уголовные дела, в том числе о госизмене.* Признан в РФ иноагентом.** Признана в России террористической организацией.
https://ukraina.ru/20240204/1053075350.html
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новости, фсб, легион, украина, россия
Новости, ФСБ, легион, Украина, Россия
Пономарев* состоит в украинском "Легионе Свобода России"** - ФСБ
09:47 05.02.2024 (обновлено: 09:50 05.02.2024)
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"**, сообщила ФСБ РФ
"Пономарев принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России", признанного Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией. Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне вооруженных сил Украины, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности", - указали в ФСБ.
По данным службы безопасности, Пономарев "открыто использует военную форму, знаки отличия, эмблемы "Легиона Свобода России", имеет стрелковое оружие, в ходе выступлений на украинском телевидении публично их демонстрирует и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации".
Накануне ФСБ возбудила против депутата уголовные дела, в том числе о госизмене.
* Признан в РФ иноагентом.
** Признана в России террористической организацией.