Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах - 23.08.2024 Украина.ру
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Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах
Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах - 23.08.2024 Украина.ру
Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на то, что и Гитлер и Муссолини, набирая рекрутов в секции нацистов и фашистов, знали, что ставку нужно делать именно на молодежь
2024-08-23T12:42
2024-08-23T12:42
новости
украина
россия
адольф гитлер
мария захарова
нацизм
терроризм
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По ее словам, их логике следуют сейчас террористы и экстремисты по всему миру.Захарова также указала, что на Украине движущей силой всех антиконституционных переворотов ("Майданов") стала молодежь, которую привлекали обманом "яркими лозунгами, смачными обещаниями, красивой символикой", формировали у нее "чувство сопричастности к чему-то важному и великому".Подробнее о терроризме - в материале Сергея Зуева Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, адольф гитлер, мария захарова, нацизм, терроризм
Новости, Украина, Россия, Адольф Гитлер, Мария Захарова, нацизм, терроризм

Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах

12:42 23.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на то, что и Гитлер и Муссолини, набирая рекрутов в секции нацистов и фашистов, знали, что ставку нужно делать именно на молодежь
По ее словам, их логике следуют сейчас террористы и экстремисты по всему миру.
"Именно поэтому информация, коммуникация стали частью террористической логики.<...> Сейчас у террористических организаций своя сеть на интернет-платформах, свои киностудии, свои СМИ и коммуникации", - заверила она.
Захарова также указала, что на Украине движущей силой всех антиконституционных переворотов ("Майданов") стала молодежь, которую привлекали обманом "яркими лозунгами, смачными обещаниями, красивой символикой", формировали у нее "чувство сопричастности к чему-то важному и великому".
Подробнее о терроризме - в материале Сергея Зуева Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияАдольф ГитлерМария Захарованацизмтерроризм
 
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