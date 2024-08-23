https://ukraina.ru/20240823/1057011570.html

Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах

Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах - 23.08.2024 Украина.ру

Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на то, что и Гитлер и Муссолини, набирая рекрутов в секции нацистов и фашистов, знали, что ставку нужно делать именно на молодежь

2024-08-23T12:42

2024-08-23T12:42

2024-08-23T12:42

новости

украина

россия

адольф гитлер

мария захарова

нацизм

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg

По ее словам, их логике следуют сейчас террористы и экстремисты по всему миру.Захарова также указала, что на Украине движущей силой всех антиконституционных переворотов ("Майданов") стала молодежь, которую привлекали обманом "яркими лозунгами, смачными обещаниями, красивой символикой", формировали у нее "чувство сопричастности к чему-то важному и великому".Подробнее о терроризме - в материале Сергея Зуева Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, адольф гитлер, мария захарова, нацизм, терроризм