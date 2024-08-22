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ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"
ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ" - 22.08.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"
Атака украинской армии на железнодорожный паром с топливными цистернами в российском порту "Кавказ" привела к пожару. Об этом 22 августа сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале
2024-08-22T17:42
2024-08-22T17:42
2024-08-22T17:42
новости
кубань
краснодарский край
вооруженные силы украины
всу
теракт
порт
кавказ
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"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - сказано в сообщении.Там также отмечено, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.В оперштабе напомнили, что в связи с атаками беспилотников запрещены публикации и распространение информации, фото и видео, связанной с работой средств ПВО в социальных сетях.Подробности картины дня в обзоре Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кубань, краснодарский край, вооруженные силы украины, всу, теракт, порт, кавказ
Новости, Кубань, краснодарский край, Вооруженные силы Украины, ВСУ, теракт, порт, Кавказ
ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"
Атака украинской армии на железнодорожный паром с топливными цистернами в российском порту "Кавказ" привела к пожару. Об этом 22 августа сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале
"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - сказано в сообщении
.
Там также отмечено, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.
В оперштабе напомнили, что в связи с атаками беспилотников запрещены публикации и распространение информации, фото и видео, связанной с работой средств ПВО в социальных сетях.