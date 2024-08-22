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ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"

ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ" - 22.08.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"

Атака украинской армии на железнодорожный паром с топливными цистернами в российском порту "Кавказ" привела к пожару. Об этом 22 августа сообщает оперативный штаб Кубани в Telegram-канале

2024-08-22T17:42

2024-08-22T17:42

2024-08-22T17:42

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кубань

краснодарский край

вооруженные силы украины

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теракт

порт

кавказ

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"Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим - атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". На месте работают экстренные и специальные службы", - сказано в сообщении.Там также отмечено, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняется.В оперштабе напомнили, что в связи с атаками беспилотников запрещены публикации и распространение информации, фото и видео, связанной с работой средств ПВО в социальных сетях.Подробности картины дня в обзоре Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августа

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новости, кубань, краснодарский край, вооруженные силы украины, всу, теракт, порт, кавказ