Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова - 23.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240823/1057011188.html
Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова
Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова - 23.08.2024 Украина.ру
Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова
Коллективный Запад проигнорировал все предложения России о мире. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 августа
2024-08-23T12:31
2024-08-23T12:31
фейк
новости
россия
запад
мария захарова
курская область
фсб
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afb32bd0bb1254fe25bc11438a64ca09.jpg
"Никакая эпоха "постфейк" к сожалению не наступила, как мы к этому ни призывали, все равно, как и в 2007, в 2015, эти предложения были проигнорированы коллективным Западом", - сказала Захарова.Она отметила, что Запад использует "навязанные и необоснованные обвинения, ложь", а также привлекает СМИ "для самых грязных целей".Захарова указала, что в то же время процветает "постправда" причем в самой "уродской форме".На днях ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко. Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.Подробнее о фейках - в материале Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
запад
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f55194990c891eebc32cf1abe52f95f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фейк, новости, россия, запад, мария захарова, курская область, фсб, мир
фейк, Новости, Россия, Запад, Мария Захарова, Курская область, ФСБ, мир

Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова

12:31 23.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Коллективный Запад проигнорировал все предложения России о мире. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 августа
"Никакая эпоха "постфейк" к сожалению не наступила, как мы к этому ни призывали, все равно, как и в 2007, в 2015, эти предложения были проигнорированы коллективным Западом", - сказала Захарова.
Она отметила, что Запад использует "навязанные и необоснованные обвинения, ложь", а также привлекает СМИ "для самых грязных целей".
"Начиная от продвижения фейков, заканчивая сведением счетов с конкретными странами, которые не собирались и не собираются подчиняться воле диктаторов", - возмутилась она.
Захарова указала, что в то же время процветает "постправда" причем в самой "уродской форме".
На днях ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко. Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Подробнее о фейках - в материале Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
фейкНовостиРоссияЗападМария ЗахароваКурская областьФСБмир
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки
14:14План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
14:04Моди в Киеве. Зачем премьер Индии встречается с Зеленским - эксперты
13:57Заключенные захватили заложников в исправительной колонии под Волгоградом, есть жертвы
13:36Об авантюре, на которую пошла Украина, и главных целях ВСУ в России - полковник Алёхин
13:19Иноагент Пономарев* выпрашивает у США разрешение править Курской областью
13:00Атака ради лайков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 августа
12:42Привлекают молодежь, владеют СМИ. Захарова рассказала о современных террористах
12:41В порту "Кавказ" ввели особый режим, переправа в Крым временно закрыта
12:31Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова
11:40"Росэнергоатом" предупредил об отключении блока на Курской АЭС
11:14Курское вторжение – это только первая часть сложного плана Запада: Стариков о войсках в Очакове
10:58Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО
09:26Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа
09:25Премьер Индии прибыл на Украину
09:07Володин объяснил, чем обернется для Германии поддержка конфликта на Украине
08:40Медведев высказался о будущем канонической Украинской православной церкви
08:14Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?
08:12Главное за ночь 23 августа
07:56ВС РФ сбили дроны над Белгородской и Курской областями - Минобороны
Лента новостейМолния