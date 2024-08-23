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Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова

Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова - 23.08.2024 Украина.ру

Коллективный Запад проигнорировал все предложения о мире - Захарова

Коллективный Запад проигнорировал все предложения России о мире. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 августа

2024-08-23T12:31

2024-08-23T12:31

2024-08-23T12:31

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мария захарова

курская область

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"Никакая эпоха "постфейк" к сожалению не наступила, как мы к этому ни призывали, все равно, как и в 2007, в 2015, эти предложения были проигнорированы коллективным Западом", - сказала Захарова.Она отметила, что Запад использует "навязанные и необоснованные обвинения, ложь", а также привлекает СМИ "для самых грязных целей".Захарова указала, что в то же время процветает "постправда" причем в самой "уродской форме".На днях ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко. Они вели видеосъемку в районе населенного пункта Суджа Курской области. Ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини.Подробнее о фейках - в материале Администратор телеграм-канала получил 6,5 лет колонии за фейки о ВС РФ на сайте Украина.ру.

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фейк, новости, россия, запад, мария захарова, курская область, фсб, мир