Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО - 23.08.2024 Украина.ру
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Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО
Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО - 23.08.2024 Украина.ру
Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО
Минцифры планирует внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
2024-08-23T10:58
2024-08-23T10:59
софт
новости
госдума
законопроект
министр
бизнес
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Ожидается, что сбор за иностранное программное обеспечение могут ввести осенью, если будет принята инициатива.Глава Минцифры пояснил, что несмотря на то, что сбор за использование иностранного ПО не является популярной мерой, это должно уравнять условия внедрения российских программ с зарубежными.Ранее в августе министр заявлял, что малый и средний бизнес по-прежнему сможет использовать зарубежный софт в коммерческих целях бесплатно, даже если он станет платным.О других инициативах ведомства - в материале Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры на сайте Украина.ру.
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софт, новости, госдума, законопроект, министр, бизнес
софт, Новости, Госдума, законопроект, министр, бизнес

Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО

10:58 23.08.2024 (обновлено: 10:59 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота за компьютером. Клавиатура
Работа за компьютером. Клавиатура - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Минцифры планирует внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
Ожидается, что сбор за иностранное программное обеспечение могут ввести осенью, если будет принята инициатива.
Глава Минцифры пояснил, что несмотря на то, что сбор за использование иностранного ПО не является популярной мерой, это должно уравнять условия внедрения российских программ с зарубежными.

Ранее в августе министр заявлял, что малый и средний бизнес по-прежнему сможет использовать зарубежный софт в коммерческих целях бесплатно, даже если он станет платным.
О других инициативах ведомства - в материале Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры на сайте Украина.ру.
 
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