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Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО

Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО - 23.08.2024 Украина.ру

Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО

Минцифры планирует внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

2024-08-23T10:58

2024-08-23T10:58

2024-08-23T10:59

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Ожидается, что сбор за иностранное программное обеспечение могут ввести осенью, если будет принята инициатива.Глава Минцифры пояснил, что несмотря на то, что сбор за использование иностранного ПО не является популярной мерой, это должно уравнять условия внедрения российских программ с зарубежными.Ранее в августе министр заявлял, что малый и средний бизнес по-прежнему сможет использовать зарубежный софт в коммерческих целях бесплатно, даже если он станет платным.О других инициативах ведомства - в материале Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

софт, новости, госдума, законопроект, министр, бизнес