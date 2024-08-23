Минцифры внесет в Госдуму РФ законопроект о сборе за использование зарубежного ПО
10:58 23.08.2024 (обновлено: 10:59 23.08.2024)
Минцифры планирует внести в Госдуму законопроект о сборе с бизнеса за использование зарубежного софта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
Ожидается, что сбор за иностранное программное обеспечение могут ввести осенью, если будет принята инициатива.
Глава Минцифры пояснил, что несмотря на то, что сбор за использование иностранного ПО не является популярной мерой, это должно уравнять условия внедрения российских программ с зарубежными.
Ранее в августе министр заявлял, что малый и средний бизнес по-прежнему сможет использовать зарубежный софт в коммерческих целях бесплатно, даже если он станет платным.
Ранее в августе министр заявлял, что малый и средний бизнес по-прежнему сможет использовать зарубежный софт в коммерческих целях бесплатно, даже если он станет платным.
О других инициативах ведомства - в материале Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры на сайте Украина.ру.