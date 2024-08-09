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Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры
Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры - 09.08.2024 Украина.ру
Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры
Мобильная связь и Интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России
2024-08-09T11:45
2024-08-09T11:45
2024-08-09T11:45
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
украина
министерство
интернет
связь
мобильная связь
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"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в материале ведомства.Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.В министерстве пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в телеграм-канале важные телефоны, по которым жители приграничья могут получить информацию и помощь.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), украина, министерство, интернет, связь, мобильная связь
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Украина, министерство, интернет, связь, мобильная связь
Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры
Мобильная связь и Интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России
"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в материале ведомства.
Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.
В министерстве пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.
"Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - добавили в ведомстве.
В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал
в телеграм-канале важные телефоны, по которым жители приграничья могут получить информацию и помощь.
В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.