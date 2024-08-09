https://ukraina.ru/20240809/1056781538.html

Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры

Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры - 09.08.2024 Украина.ру

Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры

Мобильная связь и Интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России

2024-08-09T11:45

2024-08-09T11:45

2024-08-09T11:45

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

украина

министерство

интернет

связь

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/04/1033810485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8eafd6873571cbab107d509523d94400.jpg

"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в материале ведомства.Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.В министерстве пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в телеграм-канале важные телефоны, по которым жители приграничья могут получить информацию и помощь.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), украина, министерство, интернет, связь, мобильная связь