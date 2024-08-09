Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры - 09.08.2024 Украина.ру
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Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры
Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры - 09.08.2024 Украина.ру
Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры
Мобильная связь и Интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России
2024-08-09T11:45
2024-08-09T11:45
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
украина
министерство
интернет
связь
мобильная связь
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"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в материале ведомства.Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.В министерстве пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в телеграм-канале важные телефоны, по которым жители приграничья могут получить информацию и помощь.В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), украина, министерство, интернет, связь, мобильная связь
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Украина, министерство, интернет, связь, мобильная связь

Мобильная связь и Интернет в Курской области стали бесплатными - Минцифры

11:45 09.08.2024
 
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
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Мобильная связь и Интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России
"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в материале ведомства.
Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.
В министерстве пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.

"Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - добавили в ведомстве.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов опубликовал в телеграм-канале важные телефоны, по которым жители приграничья могут получить информацию и помощь.
В начале недели подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что их продвижение вглубь территории РФ было остановлено. Он также заверил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияАлексей Смирнов (губернатор)Украинаминистерствоинтернетсвязьмобильная связь
 
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