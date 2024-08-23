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Премьер Индии перед визитом в Киев потренировался на Польше

Премьер Индии перед визитом в Киев потренировался на Польше - 23.08.2024 Украина.ру

Премьер Индии перед визитом в Киев потренировался на Польше

Впервые за 45 лет премьер-министр Индии посетил Польшу. Однако приезд Нарендры Моди в Варшаву оставил впечатление лишь промежуточного мероприятия между визитами индийского лидера в Москву и Киев.

2024-08-23T06:22

2024-08-23T06:22

2024-08-23T06:26

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Двухдневный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Польшу начался в среду, 21 августа, с протокольных мероприятий, призванных подчеркнуть исторические связи двух стран. Кроме традиционной Могилы Неизвестного солдата, индийский лидер возложил венок и к памятнику героям битвы при Монте-Кассино (1944), в которой польские и индийские солдаты принимали участие в составе британских войск.Нарендра Моди также возложил венки у памятника Доброму Махарадже и у мемориальной доски, посвященной индийскому княжеству Колхапур, принявшему во время Второй мировой войны около 5000 польских беженцев. В ходе мероприятий делегацию из Индии приветствовали граждане этой страны, живущие и работающие в Польше. По официальным данным, ныне их на берегах Вислы более 23 тысяч, из которых 3 тысячи – студенты. В свою очередь, Моди пообещал учредить стипендиальную программу для польских студентов, которые хотят лучше узнать культуру страны с самым большим населением в мире.Стоит отметить, что облегчение въезда индийских гастарбайтеров в Польшу было одним из конкретных вопросов, которые премьер Индии попытался решить в ходе своего визита в Варшаву. Всё дело в том, что в прошлом году в этой стране началось расследование так называемой "визовой аферы", в которой оказалось замешано и посольство Польши в Индии. За несколько тысяч долларов индийцы могли в ускоренном порядке получить польскую многократную визу, которую потом использовали для въезда в другие страны, в том числе в США.В частности, таким способом визы получили более 30 граждан Индии, которые представлялись деятелями индийской киноиндустрии. Было известно даже название фильма, над которым те якобы работали. Но при тщательном изучении выяснилось, что, например, хореограф не умел танцевать, а человек, отвечавший за производство костюмов для фильма, никогда не работал в сфере кинематографа. Обо всём этом стало известно, когда группу индийских "кинематографистов" задержали при попытке въехать в США. После этого и других подобных случаев Варшава резко ужесточила визовую политику для стран Азии.С самого утра в четверг, 22 августа, Нарендра Моди провёл переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском, после чего оба политика вышли на совместную пресс-конференцию."Это важный день для польско-индийских отношений. Сегодня нам выпала большая честь принимать премьер-министра Индии накануне 70-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Последний подобный визит состоялся в 1979 году, что является достаточной иллюстрацией важности этого приезда", – заявил на пресс-конференции премьер Польши.Действительно, индийский премьер Морарджи Десаи в 1979 году посетил ещё Польскую народную республику (ПНР). До него в ПНР бывали Джавахарлал Неру и Индира Ганди, а вот "Третью Речь Посполитую", как часто называют Польшу после 1989-го, индийские политики высшего ранга 35 лет обходили стороной.Поэтому неудивительно, что Туск рассыпался в комплиментах Моди – было и поздравление с победой на парламентских выборах, и заявление о том, что "несмотря на разные традиции и историю, мы хорошо понимаем друг друга, потому что именно история научила наши народы тому, как важно уважать правила, границы и суверенитет государств, а также верховенство права".Дональд Туск также объявил, что достигнуто соглашение по новой визовой политике между двумя странами. "Речь идет о наведении некоего порядка", – сказал он, не сообщив никаких подробностей. И, конечно же, не обошлось без призыва к увеличению товарооборота между Польшей и Индией в самых разных сферах. Накануне замглавы МИД Польши Владислав Бартошевский акцентировал, что Польша является "шестой экономикой ЕС", но Туск публично об этом не упоминал.В свою очередь, Нарендра Моди начал с того, что Индия и Польша решили поднять отношения на уровень стратегического партнерства. "Отношения между нашими странами основаны на общих ценностях. Сегодня мы определили ряд новых инициатив, которые поведут эти отношения в новом направлении", – заявил он, и тоже перешёл к экономике."Индия имеет множество достижений в области финансовых технологий, фармацевтики и космической отрасли. Поэтому мы будем рады поделиться с Польшей нашим опытом в этих областях. В свою очередь, Польша является мировым лидером в области пищевой промышленности. Поэтому мы хотели бы, чтобы польские компании в крупных продовольственных ярмарках в Индии. Приглашаем также польские компании к участию в инициативе "Производи в Индии", пусть они вместе с нами творят для всего мира", – сказал индийский премьер.Оба политика заявили, что между Польшей и Индией существует тесное сотрудничество в сфере оборонной промышленности, являющееся примером взаимного доверия, хотя и не привели конкретных примеров. Правда, Дональд Туск сказал, что "Польша готовы участвовать в модернизации военной техники, у нас есть квалификация и соответствующие компании" – что явно относилось к технике советского и российского производства, находящейся на вооружении индийской армии.После этого Дональд Туск и Нарендра Моди перешли к ситуации на Украине, куда индийский премьер должен был отправиться из Варшавы. О таком распорядке визита премьера Индии стало известно ещё 13 августа из публикации в американском издании Project Syndicate, и это стало крайне неприятной новостью для польских политиков.Ведь по сути Польша оказалась лишь "пересадочным пунктом" между Москвой, где индийский лидер находился 9-10 июля и провёл длительные беседы с президентом России Владимиром Путиным, и Киевом, где Нарендру Моди ожидает непростой разговор с Владимиром Зеленским.Напомню, 9 июля Зеленский заявил, что встреча Моди с Путиным стала для него огромным разочарованием, назвав её "сокрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей, а послу Украины в Нью-Дели был выражен демарш в МИД Индии.Однако на пресс-конференции в Варшаве Туск и Моди придерживались дипломатических формулировок. Премьер Польши заявил, что его визави подтвердил свою готовность добиваться мирного и справедливого завершения войны. "Мы оба считаем, что Индия может сыграть здесь важную роль. Через несколько часов господин премьер-министр посетит Киев, что может иметь историческое измерение", – добавил он.В свою очередь, премьер Индии подчеркнул, что война на Украине является поводом для беспокойства во всём регионе Западной Азии. "Мы глубоко убеждены, что не существует проблем, которые можно было бы решить на поле боя. В каждом кризисе гибнут невинные люди, поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности", – отметил Нарендра Моди. При этом о своих грядущих переговорах в Киеве политик ничего не сказал – как и о минувших в Москве.После этого премьер Индии провёл переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, но они, судя по всему, носили протокольный характер, причём вина за это лежала на польской стороне. Так, 21 августа Мешко Павляк, отвечающий в Канцелярии президента Польши за международные отношения, заявил СМИ, что "мы последовательно излагаем свою точку зрения на российскую агрессию всем нашим партнерам". "Мы знаем позицию Индии, но наш общий интерес – это глобальная стабильность и соблюдение международного права, основанного на Уставе ООН, включая право наций на самоопределение", – заявил Павляк. Последние слова в Индии вполне могут быть восприняты как поддержка пенджабских сепаратистов.Польские аналитики оценивают визит премьера Индии в Польшу с ноткой скептицизма. Как подчеркнул в комментарии порталу Interia.pl аналитик Польского института международных отношений доктор Патрик Кугель, хотя визит Нарендры Моди является в некоторой степени случайным, и Индия, и Польша пытаются использовать его по максимуму."Стратегическое партнерство было долгожданным. Мы были естественным кандидатом на это, но недавно нас обогнали другие страны Евросоюза: Чехия и Греция. Хорошо, что мы снова в игре. Конечно, обе страны могут многое сделать в области обороны, информационных технологий, энергетики, окружающей среды, исследований и разработок. В течение многих лет отсутствовала политическая воля и ресурсы, необходимые для её мобилизации. Сейчас у нас большие шансы, хотя соглашения ещё должны быть наполнены содержанием", – говорит аналитик.Главный редактор портала Strajk.pl Маче й Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру отметил, что не стоит преувеличивать подписанное соглашение о польско-индийском стратегическом партнёрстве, ведь точно такие же документы Польша имеет с Южной Кореей, Японией и Китаем. "Не произошло ничего особенного, просто наши страны подняли уровень отношений до более-менее нормального", – считает он.Но цель нынешнего вояжа премьера Индии, по мнению польского журналиста, состоит совсем в другом. "Господин Моди отправляется из Варшавы в Киев, чтобы там получить ответ на свои предложения по достижению мира. И чтобы сэкономить время – ведь, как известно, Польша не ведёт самостоятельной внешней политики, а просто реализует международные интересы Запада, в первую очередь США и Великобритании, – по дороге в Киев он прилетел в Варшаву с целью узнать, как Запад отреагировал на его мирные инициативы", – говорит Вишнёвский."Честно говоря, у меня нет больших ожиданий от миротворческих усилий господина Моди. Он, конечно, всё делает правильно, зондируя через Польшу позицию Запада. Но всем нормальным людям понятно, что без России и учёта её позиции всякие разговоры про достижение мира в нынешней российско-украинской войне попросту невозможны. Именно с этой точки зрения стоит оценивать визиты премьера Индии в Польшу и на Украину", – уверен главред портала Strajk.pl.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, индия, киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий вишневский, мид, ес, оон, эксклюзив