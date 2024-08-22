Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС - 22.08.2024 Украина.ру
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Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС - 22.08.2024 Украина.ру
Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС
По факту очередной попытки ВСУ нанести удары по Курской АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси срочно прибудет на атомную электростанцию. После её осмотра, заявил 22 августа глава агентства, он отправится в Киев
2024-08-22T17:55
2024-08-22T17:57
новости
киев
курская область
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
атомная энергетика
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Ранее планировалось, что Гросси приедет в Курскую область на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции, осмотреть её и оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.Однако 22 августа на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях президент России Владимир Путин заявил, что ночью ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС."Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сообщил Путин.Киев не прокомментировал информацию об атаках на Курскую АЭС. Гендиректор МАГАТЭ принял решение ускорить визит в российский регион, чтобы осмотреть атомную электростанцию.Подробнее об угрозах - в материале Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
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новости, киев, курская область, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, атомная энергетика, атомная электростанция, ядерная безопасность, ядерная энергетика, кто, сво
Новости, Киев, Курская область, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, атомная энергетика, атомная электростанция, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, КТО, СВО

Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС

17:55 22.08.2024 (обновлено: 17:57 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков
- РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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По факту очередной попытки ВСУ нанести удары по Курской АЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси срочно прибудет на атомную электростанцию. После её осмотра, заявил 22 августа глава агентства, он отправится в Киев
Ранее планировалось, что Гросси приедет в Курскую область на следующей неделе, чтобы поговорить с руководством станции, осмотреть её и оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.
Однако 22 августа на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях президент России Владимир Путин заявил, что ночью ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС.
"Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сообщил Путин.
Киев не прокомментировал информацию об атаках на Курскую АЭС. Гендиректор МАГАТЭ принял решение ускорить визит в российский регион, чтобы осмотреть атомную электростанцию.
Подробнее об угрозах - в материале Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
 
НовостиКиевКурская областьВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы УкраиныВСУобстрелыатомная энергетикаатомная электростанцияядерная безопасностьЯдерная энергетикаКТОСВО
 
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