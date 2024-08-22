Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться - 22.08.2024 Украина.ру
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Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться - 22.08.2024 Украина.ру
Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
Если ВСУ не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании территории в Курской области не будет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T04:45
2024-08-22T04:45
новости
курская область
сша
украина
пётр скоробогатый
вооруженные силы украины
вс рф
прорыв
граница
фронт
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Это пространство в Курской области противнику сохранить не удастся. При этом с тактической точки зрения оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно, рассказал эксперт.Украина прямо говорит, что этот плацдарм можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться, добавил политолог.В целом российское командование контролирует ситуацию вдоль границы и на Запорожском направлении. Это не снимает вопроса о том, почему был допущен прорыв в Курской области, подчеркнул он.Но все же есть основания полагать, что это или не повторится, или повториться в миниатюре. Линия соприкосновения очень длинная. Фронт по границе с тремя российскими регионами трудно уплотнить так же, как и в Донбассе, указал политолог."Так что мы можем ожидать штабной игры. Кто сможет подвезти больше ресурсов и создать преимущество в средствах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, курская область, сша, украина, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, вс рф, прорыв, граница, фронт, сво
Новости, Курская область, США, Украина, Пётр Скоробогатый, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, прорыв, граница, фронт, СВО

Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться

04:45 22.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Если ВСУ не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании территории в Курской области не будет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Это пространство в Курской области противнику сохранить не удастся. При этом с тактической точки зрения оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно, рассказал эксперт.
Украина прямо говорит, что этот плацдарм можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться, добавил политолог.
"Если ей не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании этой территории не будет смысла", - отметил Скоробогатый.
В целом российское командование контролирует ситуацию вдоль границы и на Запорожском направлении. Это не снимает вопроса о том, почему был допущен прорыв в Курской области, подчеркнул он.
Но все же есть основания полагать, что это или не повторится, или повториться в миниатюре. Линия соприкосновения очень длинная. Фронт по границе с тремя российскими регионами трудно уплотнить так же, как и в Донбассе, указал политолог.
"Так что мы можем ожидать штабной игры. Кто сможет подвезти больше ресурсов и создать преимущество в средствах", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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Вчера, 13:15
Один день без войны. Победа как избавлениеСветло-голубое уставшее от зноя небо и свисающие сквозь прутья над нами черные, но запыленные гроздья винограда. Типичный дворик бывшей украинской, а ныне русской земли возле одноэтажной хаты. Солдаты расслабленно сидят — кто на табурете, кто на пустом ящике от снарядов, лениво перебрасываясь ничего не значащими фразами
 
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