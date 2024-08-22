https://ukraina.ru/20240822/1056976811.html

Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться

Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться - 22.08.2024 Украина.ру

Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться

Если ВСУ не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании территории в Курской области не будет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T04:45

2024-08-22T04:45

2024-08-22T04:45

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украина

пётр скоробогатый

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вс рф

прорыв

граница

фронт

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Это пространство в Курской области противнику сохранить не удастся. При этом с тактической точки зрения оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно, рассказал эксперт.Украина прямо говорит, что этот плацдарм можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться, добавил политолог.В целом российское командование контролирует ситуацию вдоль границы и на Запорожском направлении. Это не снимает вопроса о том, почему был допущен прорыв в Курской области, подчеркнул он.Но все же есть основания полагать, что это или не повторится, или повториться в миниатюре. Линия соприкосновения очень длинная. Фронт по границе с тремя российскими регионами трудно уплотнить так же, как и в Донбассе, указал политолог."Так что мы можем ожидать штабной игры. Кто сможет подвезти больше ресурсов и создать преимущество в средствах", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240821/1056966695.html

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новости, курская область, сша, украина, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины, вс рф, прорыв, граница, фронт, сво