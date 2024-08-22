Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Если ВСУ не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании территории в Курской области не будет смысла. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Это пространство в Курской области противнику сохранить не удастся. При этом с тактической точки зрения оно не очень пригодно для тактической обороны. Да и с точки зрения логистики это направление не особенно выгодно, рассказал эксперт.
Украина прямо говорит, что этот плацдарм можно использовать только как территорию, где предстоит долго и упорно обороняться, добавил политолог.
"Если ей не удастся организовать еще один-два прорыва такого же масштаба, которые потребуют еще более значительного распыления российских ресурсов, в удержании этой территории не будет смысла", - отметил Скоробогатый.
В целом российское командование контролирует ситуацию вдоль границы и на Запорожском направлении. Это не снимает вопроса о том, почему был допущен прорыв в Курской области, подчеркнул он.
Но все же есть основания полагать, что это или не повторится, или повториться в миниатюре. Линия соприкосновения очень длинная. Фронт по границе с тремя российскими регионами трудно уплотнить так же, как и в Донбассе, указал политолог.
"Так что мы можем ожидать штабной игры. Кто сможет подвезти больше ресурсов и создать преимущество в средствах", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
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