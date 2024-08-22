Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина - 22.08.2024 Украина.ру
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Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина
Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина - 22.08.2024 Украина.ру
Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина
Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Ярославу Дронову (Shaman) за выступление в Оренбурге
2024-08-22T14:10
2024-08-22T14:10
новости
оренбург
госдума
миллионы
певец
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"На оплату гонорара артиста из бюджета Оренбурга выделено 16 миллионов рублей. В то время как регион еще не оправился от последствий разрушительного паводка", — следует из письма. Документ опубликован в телеграм-канале "Новости с Останиной".Останина подчеркнула что еще не все пострадавшие получили компенсацию за утраченное жилье и имущество.По ее словам, сумма гонорара певца возмущает оренбуржцев. Депутат считает "сомнительными" и "циничными" такие действия "в период проведения СВО" и в преддверии выборов губернатора.В то же время на сайте гозакупок указано, что минувшей зимой за услуги по организации участия Ярослава Дронова в мероприятии для Сахалинской области государство заплатило почти семь миллионов, а за его выступление в Магнитогорске — 15 миллионов рублей.О выступлениях певца - в материале "Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оренбург, госдума, миллионы, певец
Новости, Оренбург, Госдума, миллионы, певец

Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина

14:10 22.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный гала-концерт в честь 85-летия Э. Артемьева
Юбилейный гала-концерт в честь 85-летия Э. Артемьева - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Ярославу Дронову (Shaman) за выступление в Оренбурге
"На оплату гонорара артиста из бюджета Оренбурга выделено 16 миллионов рублей. В то время как регион еще не оправился от последствий разрушительного паводка", — следует из письма. Документ опубликован в телеграм-канале "Новости с Останиной".
Останина подчеркнула что еще не все пострадавшие получили компенсацию за утраченное жилье и имущество.
По ее словам, сумма гонорара певца возмущает оренбуржцев.
Депутат считает "сомнительными" и "циничными" такие действия "в период проведения СВО" и в преддверии выборов губернатора.
В то же время на сайте гозакупок указано, что минувшей зимой за услуги по организации участия Ярослава Дронова в мероприятии для Сахалинской области государство заплатило почти семь миллионов, а за его выступление в Магнитогорске — 15 миллионов рублей.
О выступлениях певца - в материале "Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь на сайте Украина.ру.
 
НовостиОренбургГосдумамиллионыпевец
 
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