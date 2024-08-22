Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте - 22.08.2024 Украина.ру
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Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте
Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте - 22.08.2024 Украина.ру
Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте
Владимир Зеленский посетил Сумскую область из-за сложной ситуации на фронте, сообщили 22 августа в его телеграм-канале
2024-08-22T13:04
2024-08-22T13:04
новости
сумская область
владимир зеленский
александр сырский
украина
вооруженные силы украины
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Владимир Зеленский побывал на граничащей с Россией территорией Сумской области. Он провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации.По словам Зеленского, главком сообщил об оперативной обстановке на самых жестких участках фронта и усилению обороны ВСУ на Торецком и Покровском направлениях.Начальник Сумской военной администрации доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции.Недавняя попытка ВСУ провести наступление на Белгородскую область завершилась неудачно, что привело к значительным потерям среди украинских военных. Интенсивные обстрелы вынудили выживших укрываться в российских окопах в течение нескольких дней, пока не прибыла бронетехника для их эвакуации.На днях экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский тайно подготовил для себя пути бегства с Украины и уедет из страны в случае продвижения российских войск. Макгрегор также указал на другой возможный вариант развития событий, в котором Зеленского устранят сами украинцы, в частности, военные.Подробнее о судьбе Зеленского - в материале Владимира Скачко Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, владимир зеленский, александр сырский, украина, вооруженные силы украины
Новости, Сумская область, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Украина, Вооруженные силы Украины

Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте

13:04 22.08.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский посетил Сумскую область из-за сложной ситуации на фронте, сообщили 22 августа в его телеграм-канале
Владимир Зеленский побывал на граничащей с Россией территорией Сумской области. Он провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации.
По словам Зеленского, главком сообщил об оперативной обстановке на самых жестких участках фронта и усилению обороны ВСУ на Торецком и Покровском направлениях.
Начальник Сумской военной администрации доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции.
Недавняя попытка ВСУ провести наступление на Белгородскую область завершилась неудачно, что привело к значительным потерям среди украинских военных. Интенсивные обстрелы вынудили выживших укрываться в российских окопах в течение нескольких дней, пока не прибыла бронетехника для их эвакуации.
На днях экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский тайно подготовил для себя пути бегства с Украины и уедет из страны в случае продвижения российских войск. Макгрегор также указал на другой возможный вариант развития событий, в котором Зеленского устранят сами украинцы, в частности, военные.
Подробнее о судьбе Зеленского - в материале Владимира Скачко Почему Зеленский еще жив? Как Сталин запретил Урсуле Кучински ликвидировать Гитлера на сайте Украина.ру.
 
НовостиСумская областьВладимир ЗеленскийАлександр СырскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
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