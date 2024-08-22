https://ukraina.ru/20240822/1056991411.html

Украина в кольце врагов. Как в Киеве реагируют на визит Владимира Путина в Баку

Украина в кольце врагов. Как в Киеве реагируют на визит Владимира Путина в Баку - 22.08.2024 Украина.ру

Украина в кольце врагов. Как в Киеве реагируют на визит Владимира Путина в Баку

В среду 21 августа в украинских СМИ понеслась очередная зрада – в ряды "врагов украинской независимости" националисты спешно записали Азербайджан. Причиной тому стал визит российского президента Путина в Баку и последовавшая затем заявка Азербайджана на вступление в БРИКС.

2024-08-22T12:25

2024-08-22T12:25

2024-08-22T12:25

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"Что-то с Азербайджаном совсем грустно", - печалится украинская журналистка Алена Каташинская, призывая ввести санкции против азербайджанской компании SOCAR, поскольку российская компания "Газпром" объявила о стратегическом партнерстве с ней."Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается. Речь идет о проекте "Север-Юг", о подписании в сентябре программы комплексного научно-технического сотрудничества", - сообщил 20 августа глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.Азербайджанская компания владеет сетью автозаправок, в том числе и на Украине. Украинские националисты-активисты уже объявили об акциях возле заправок компании, от которых очевидно будут требовать перечислять деньги на ВСУ и в фонды националистов.Украинский военный и националист Олег Симороз сообщает, что на Украине много заправок компании, требует бойкота этой компании и разрыва всех партнерских отношений с SOCAR.Владимир Зеленский после избрания в 2019 году пиарился на заправке SOCAR, показывая свою близость народу. На камеру он там съел шаурму вместе со своими бывшими друзьями, включая бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана.Теперь же эту компанию намерены третировать на Украине, хотя Азербайджан осуществляет поставки Киеву гуманитарной помощи, включая генераторы, трансформаторное и другое энергетическое оборудование. Компания SOCAR является также одним из поставщиков топлива для украинских спасателей и "Укрзализныци".Украинские националисты сами постараются, чтобы эти контракты были пересмотрены.Украинский экономист Алексей Кущ пытается предостеречь от атак на SOCAR со стороны конкурентов. "В этом контексте, недопустимы попытки некоторых недобросовестных конкурентов - топливных компаний, воспользоваться визитом Путина в Баку и осуществить под этим предлогом информационную атаку на компанию SOCAR Украина, которая является частью группы компаний государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic) и представлена во многих странах мира. Понятно, что SOCAR Украина не может влиять на внешнюю политику государства Азербайджан", - пишет экономист, подчеркивая, что компания платит крупные налоги в украинский бюджет.Он также напоминает, что в ближайшее время, Украине придется провести достаточно сложные, но важные для Европы переговоры о транзите азербайджанского природного газа. По его мнению, это также важно и для украинской экономики, так как предполагает плату за транзит, покрытие дефицита украинской газовой системы.Украинский политолог Юрий Романенко говорит, что Киев сам себе роет яму, ссорясь с другими государствами, включая Азербайджан. "Когда мы вызверяемся на Азербайджан и на SOCAR, которые по большому счету нам ничего не должны (нам вообще в мире никто ничего не должен), то мы плюем сами на себя и ограничиваем возможности самозащиты для самих себя. Потому что, если завтра обидевшийся Азербайджан, обидевшаяся Польша, Турция (просто смотрите, как периферия сокращается), Венгрия, Словакия, Польша закроют свои границы или перестанут пропускать сюда даже то оружие, которое нам дается, не говоря о том, что не будут позволять закупать у них что-то, то все мы приехали", - говорит политолог.По его словам современная Украина повторяет судьбу УНР. "Мы как в УНР окажемся – по всем фронтам одна зрада, одни "зрадныки", все предельно и четко ясно – куда не стрельнешь, попадешь во врага", - добавил Романенко, комментируя призывы к атакам на азербайджанские заправки.Эксперты из Украинского института политики (УИП) также обеспокоены сотрудничеством Баку и Москвы в сфере судостроения."Особое внимание на себя обращает то, что Российская Объединённая судостроительная корпорация вместе с Бакинским судостроительным заводом, как заявлено, приступает к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов, которые будут использоваться в том числе на азово-черноморских маршрутах, включая оккупированные территориальные воды Украины", - сообщает УИП.Беспокойство на Украине вызывает и усиление сотрудничества РФ с Ираном через азербайджанский коридор, а также возможность использования Азербайджана в качестве оффшора для торговли энергоресурсами с Западом, что будет пополнять российский бюджет, а стало быть, и военные возможности.При этом американский Институт изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 19 августа, вообще пришел к парадоксальному выводу: дескать, визит российского президента в Баку, подписание соглашений были нужны для отвлечения внимания от наступления ВСУ на Курск. Цель РФ в данном случае - "приуменьшить масштабы и влияние украинского вторжения", говорится в отчете. Достигается эта цель якобы путем насыщения информационного пространства фактами далекими от украинской тематики. Впрочем, для украинских националистов и ряда западных изданий даже землетрясение в Южной Америке – не что иное, как отвлечение внимания от Зеленского и его "успехов".Более подробно о том, что происходит в США - в материале "Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера"

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украина, азербайджан, баку, владимир путин, владимир зеленский, игорь романенко, газпром, вооруженные силы украины, брикс, эксклюзив