https://ukraina.ru/20240822/1056986289.html

Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа

Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру

Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа

Украинские военные попытались вторгнуться в Брянскую область, сообщили местные власти. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область

2024-08-22T09:41

2024-08-22T09:41

2024-08-22T09:41

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О попытке украинских военных прорваться в Брянскую область сообщил губернатор региона Александр Богомаз."21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба", - написал Богомаз в своём телеграм-канале в 22:32.Телеграм-канал Mash спустя 4 минуты рассказал о том, что в атаке на регион принимали участие около 200 украинских военных."Более 200 украинских ДРГшников дважды попытались зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Прорыва не допущено, наши военные отбросили противника. Как стало известно Mash, три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками наподобие чешских Bren-2. Спустя полчаса боёв (к 19:40), враг отступил с серьёзными потерями. К 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением — снова безуспешно. Примерно в 21:00 ДРГ отступила. Сейчас въезд в Климовский район перекрыт блок-постами", - указывалось в публикации канала.Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" также сообщил о бое в регионе."Сегодня вечером противник попытался атаковать в Брянской области, Климовский район. Был активный стрелковый бой, работали миномёты, в данный момент противник отбит, проникновения на нашу территорию нет", - отметил он.В утренней сводке 22 августа телеграм-канал "Два майора" рассказал о том, что о подготовке вторжения знали."На Брянском участке Государственной границы у н.п. Забрама Климовского район вчера дрг противника пыталась прорвать границу, но умелыми действиями была отброшена пограничниками и приданными подразделениями, понесла потери. О концентрации диверсионных подразделений ГУР наша разведка предупреждала давно, в этот раз удалось принять заблаговременные меры", - указывалось в сводке.Примечательно, что ещё 13 августа украинская партия "Демократическая секира" в своём телеграм-канале, объявив сбор на медпрепараты для ВСУ, указала, что они пойдут на новые направления."Два направления — Курское и Брянское. Именно оттуда добавилось немного новых запросов", - указывалось в сообщении.При этом указывалось, что ситуация на этих направлениях, как и на Запорожском, Краматорском, Купянском, Покровском и Лиманском направления "тоже довольно сложная"."Мы не планировали этот сбор, но война диктует свои правила", - писали 13 августа члены "Демократической секиры".На следующий день телеграм-канал "Русское Zаzеркалье 2.0" отметил, что атака на Брянскую область вполне вероятна."Граница в Брянской области это "решето", т.к. в основном эта леса. Какие силы были до последнего времени в области и на границе, это погранцы, немного мобилизованных в 2022 году, <..>, срочники, немного Росгвардии, полиция и служащие УФСИН и ФССП. На этом вс'. Сейчас вроде ситуация улучшается. Что могут сделать украинские подразделения? Приведем как пример, наш диалог с одним военнослужащим: "В Брянской области будет достаточно бригады теробороны и батальона ССО + дивизион ПВО и артдивизион. И всё. П****ц, Клинцы, Стародуб, Климово, Новозыбков за украми в течении недели. Могу сказать так, 425 ошб "Скала" работал против нас, лучше чем 2 бригады ВСУ которые сейчас на Красногоровке и если там будет примерно такой по умению воевать и обеспеченности батальон, то все мои рассуждения, это окажется грустной реальностью", - указывалось в публикации канала.Авторы канала отметили, что украинские власти при помощи беглых российских оппозиционеров попытаются создать некие "органы власти" и дестабилизировать обстановку в других регионах."Вообще неиронично боязно за родную Брянскую область. Там граница действительно состоит сплошь из лесов, а тот же Локоть для коллаборационистов имеет важное символическое значение", - прокомментировал эту публикацию публицист и журналист Свят Павлов.При этом украинские эксперты попытку вторгнуться в Брянскую область восприняли также настороженно."Так что, теперь Брянская? Дайте угадаю, ещё на Херсонском, да? И потом занавес и дебильный клоун на сцене с кокаиновым, в белой пыли, горбатым шнобелем. А позади могилы, могилы, флаги, флаги, и "Плыне кача", - отметил вечером 21 августа украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом другие эксперты указывают, что такое раздёргивание сил в итоге сыграет против Украины.Налёт на Волгоградскую областьУтром 22 августа Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА самолётного типа. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Также утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал последствия атаки."Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", - рассказал он.Аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял самолёты из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе."Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Как уточнила Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта Волгоград были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 01:49 по московскому времени 22 августа.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ".

https://ukraina.ru/20240821/1056981008.html

https://ukraina.ru/20240821/1056975640.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, брянская область, волгоградская область, анатолий шарий, андрей бочаров, фсб, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия