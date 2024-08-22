Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
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Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа
Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа - 22.08.2024 Украина.ру
Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа
Украинские военные попытались вторгнуться в Брянскую область, сообщили местные власти. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область
2024-08-22T09:41
2024-08-22T09:41
эксклюзив
хроники
брянская область
волгоградская область
анатолий шарий
андрей бочаров
фсб
вооруженные силы украины
александр богомаз
россия
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О попытке украинских военных прорваться в Брянскую область сообщил губернатор региона Александр Богомаз."21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба", - написал Богомаз в своём телеграм-канале в 22:32.Телеграм-канал Mash спустя 4 минуты рассказал о том, что в атаке на регион принимали участие около 200 украинских военных."Более 200 украинских ДРГшников дважды попытались зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Прорыва не допущено, наши военные отбросили противника. Как стало известно Mash, три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками наподобие чешских Bren-2. Спустя полчаса боёв (к 19:40), враг отступил с серьёзными потерями. К 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением — снова безуспешно. Примерно в 21:00 ДРГ отступила. Сейчас въезд в Климовский район перекрыт блок-постами", - указывалось в публикации канала.Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" также сообщил о бое в регионе."Сегодня вечером противник попытался атаковать в Брянской области, Климовский район. Был активный стрелковый бой, работали миномёты, в данный момент противник отбит, проникновения на нашу территорию нет", - отметил он.В утренней сводке 22 августа телеграм-канал "Два майора" рассказал о том, что о подготовке вторжения знали."На Брянском участке Государственной границы у н.п. Забрама Климовского район вчера дрг противника пыталась прорвать границу, но умелыми действиями была отброшена пограничниками и приданными подразделениями, понесла потери. О концентрации диверсионных подразделений ГУР наша разведка предупреждала давно, в этот раз удалось принять заблаговременные меры", - указывалось в сводке.Примечательно, что ещё 13 августа украинская партия "Демократическая секира" в своём телеграм-канале, объявив сбор на медпрепараты для ВСУ, указала, что они пойдут на новые направления."Два направления — Курское и Брянское. Именно оттуда добавилось немного новых запросов", - указывалось в сообщении.При этом указывалось, что ситуация на этих направлениях, как и на Запорожском, Краматорском, Купянском, Покровском и Лиманском направления "тоже довольно сложная"."Мы не планировали этот сбор, но война диктует свои правила", - писали 13 августа члены "Демократической секиры".На следующий день телеграм-канал "Русское Zаzеркалье 2.0" отметил, что атака на Брянскую область вполне вероятна."Граница в Брянской области это "решето", т.к. в основном эта леса. Какие силы были до последнего времени в области и на границе, это погранцы, немного мобилизованных в 2022 году, &lt;..&gt;, срочники, немного Росгвардии, полиция и служащие УФСИН и ФССП. На этом вс'. Сейчас вроде ситуация улучшается. Что могут сделать украинские подразделения? Приведем как пример, наш диалог с одним военнослужащим: "В Брянской области будет достаточно бригады теробороны и батальона ССО + дивизион ПВО и артдивизион. И всё. П****ц, Клинцы, Стародуб, Климово, Новозыбков за украми в течении недели. Могу сказать так, 425 ошб "Скала" работал против нас, лучше чем 2 бригады ВСУ которые сейчас на Красногоровке и если там будет примерно такой по умению воевать и обеспеченности батальон, то все мои рассуждения, это окажется грустной реальностью", - указывалось в публикации канала.Авторы канала отметили, что украинские власти при помощи беглых российских оппозиционеров попытаются создать некие "органы власти" и дестабилизировать обстановку в других регионах."Вообще неиронично боязно за родную Брянскую область. Там граница действительно состоит сплошь из лесов, а тот же Локоть для коллаборационистов имеет важное символическое значение", - прокомментировал эту публикацию публицист и журналист Свят Павлов.При этом украинские эксперты попытку вторгнуться в Брянскую область восприняли также настороженно."Так что, теперь Брянская? Дайте угадаю, ещё на Херсонском, да? И потом занавес и дебильный клоун на сцене с кокаиновым, в белой пыли, горбатым шнобелем. А позади могилы, могилы, флаги, флаги, и "Плыне кача", - отметил вечером 21 августа украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом другие эксперты указывают, что такое раздёргивание сил в итоге сыграет против Украины.Налёт на Волгоградскую областьУтром 22 августа Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА самолётного типа. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Также утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал последствия атаки."Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", - рассказал он.Аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял самолёты из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе."Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.Как уточнила Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта Волгоград были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 01:49 по московскому времени 22 августа.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ".
https://ukraina.ru/20240821/1056981008.html
https://ukraina.ru/20240821/1056975640.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, брянская область, волгоградская область, анатолий шарий, андрей бочаров, фсб, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия
Эксклюзив, Хроники, Брянская область, Волгоградская область, Анатолий Шарий, Андрей Бочаров, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Россия

Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа

09:41 22.08.2024
 
© Фото : 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада / Telegramвоеннослужащий 80-й одшбр ВСУ
военнослужащий 80-й одшбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные попытались вторгнуться в Брянскую область, сообщили местные власти. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область
О попытке украинских военных прорваться в Брянскую область сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"21 августа в Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. Противнику нанесено огневое поражение. В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба", - написал Богомаз в своём телеграм-канале в 22:32.
Телеграм-канал Mash спустя 4 минуты рассказал о том, что в атаке на регион принимали участие около 200 украинских военных.
"Более 200 украинских ДРГшников дважды попытались зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Прорыва не допущено, наши военные отбросили противника. Как стало известно Mash, три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками наподобие чешских Bren-2. Спустя полчаса боёв (к 19:40), враг отступил с серьёзными потерями. К 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением — снова безуспешно. Примерно в 21:00 ДРГ отступила. Сейчас въезд в Климовский район перекрыт блок-постами", - указывалось в публикации канала.
Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" также сообщил о бое в регионе.
"Сегодня вечером противник попытался атаковать в Брянской области, Климовский район. Был активный стрелковый бой, работали миномёты, в данный момент противник отбит, проникновения на нашу территорию нет", - отметил он.
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В утренней сводке 22 августа телеграм-канал "Два майора" рассказал о том, что о подготовке вторжения знали.
"На Брянском участке Государственной границы у н.п. Забрама Климовского район вчера дрг противника пыталась прорвать границу, но умелыми действиями была отброшена пограничниками и приданными подразделениями, понесла потери. О концентрации диверсионных подразделений ГУР наша разведка предупреждала давно, в этот раз удалось принять заблаговременные меры", - указывалось в сводке.
Примечательно, что ещё 13 августа украинская партия "Демократическая секира" в своём телеграм-канале, объявив сбор на медпрепараты для ВСУ, указала, что они пойдут на новые направления.
"Два направления — Курское и Брянское. Именно оттуда добавилось немного новых запросов", - указывалось в сообщении.
При этом указывалось, что ситуация на этих направлениях, как и на Запорожском, Краматорском, Купянском, Покровском и Лиманском направления "тоже довольно сложная".
"Мы не планировали этот сбор, но война диктует свои правила", - писали 13 августа члены "Демократической секиры".
На следующий день телеграм-канал "Русское Zаzеркалье 2.0" отметил, что атака на Брянскую область вполне вероятна.
"Граница в Брянской области это "решето", т.к. в основном эта леса. Какие силы были до последнего времени в области и на границе, это погранцы, немного мобилизованных в 2022 году, <..>, срочники, немного Росгвардии, полиция и служащие УФСИН и ФССП. На этом вс'. Сейчас вроде ситуация улучшается. Что могут сделать украинские подразделения? Приведем как пример, наш диалог с одним военнослужащим: "В Брянской области будет достаточно бригады теробороны и батальона ССО + дивизион ПВО и артдивизион. И всё. П****ц, Клинцы, Стародуб, Климово, Новозыбков за украми в течении недели. Могу сказать так, 425 ошб "Скала" работал против нас, лучше чем 2 бригады ВСУ которые сейчас на Красногоровке и если там будет примерно такой по умению воевать и обеспеченности батальон, то все мои рассуждения, это окажется грустной реальностью", - указывалось в публикации канала.
Авторы канала отметили, что украинские власти при помощи беглых российских оппозиционеров попытаются создать некие "органы власти" и дестабилизировать обстановку в других регионах.
"Вообще неиронично боязно за родную Брянскую область. Там граница действительно состоит сплошь из лесов, а тот же Локоть для коллаборационистов имеет важное символическое значение", - прокомментировал эту публикацию публицист и журналист Свят Павлов.
При этом украинские эксперты попытку вторгнуться в Брянскую область восприняли также настороженно.
"Так что, теперь Брянская? Дайте угадаю, ещё на Херсонском, да? И потом занавес и дебильный клоун на сцене с кокаиновым, в белой пыли, горбатым шнобелем. А позади могилы, могилы, флаги, флаги, и "Плыне кача", - отметил вечером 21 августа украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
При этом другие эксперты указывают, что такое раздёргивание сил в итоге сыграет против Украины.
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Налёт на Волгоградскую область
Утром 22 августа Минобороны России сообщило об отражении атаки украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены двадцать восемь БПЛА самолётного типа. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Также утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал последствия атаки.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет", - рассказал он.
Аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял самолёты из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе.
"Из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Как уточнила Росавиация, временные ограничения на работу аэропорта Волгоград были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 01:49 по московскому времени 22 августа.
О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ".
 
ЭксклюзивХроникиБрянская областьВолгоградская областьАнатолий ШарийАндрей БочаровФСБВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
09:41Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа
08:58ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны
08:32Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте
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