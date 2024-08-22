https://ukraina.ru/20240822/1056979961.html

"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии

"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии - 22.08.2024 Украина.ру

"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии

Запад постоянно прогревает эти красные линии. В атаке на Курскую область участвуют представители американских ЧВК. Западные ракеты используются для ударов по "старой" российской территории, но самолеты F-16 еще не задействованы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T03:15

2024-08-22T03:15

2024-08-22T03:15

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красные линии

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США по-прежнему не ставят целью нанести России стратегическое поражение. Я не думаю, что накопленных ресурсов ВСУ хватило бы даже для того, чтобы дойти до Курчатова, рассказал эксперт.Идет спецоперация и Россия задействует ограниченное количество средств. Только в случае серьезной угрозы государству речь пойдет о других ресурсах для регулярной армии, добавил политолог.Украине нужно применить истребители F-16 просто в политических целях, чтобы показать их значимость для украинского фронта, а потом под это дело выпросить новые образцы авиации и других вооружений, добавил он."Но противник постоянно прогревает эти красные линии. Он понимает, что для нас все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. А мы пытаемся эти углы сглаживать. Поэтому мы не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240821/1056979299.html

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новости, сша, россия, запад, пётр скоробогатый, чвк, всу, сво, курская область, красные линии, f-16, ракеты