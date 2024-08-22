"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии - 22.08.2024 Украина.ру
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"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии
"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии - 22.08.2024 Украина.ру
"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии
Запад постоянно прогревает эти красные линии. В атаке на Курскую область участвуют представители американских ЧВК. Западные ракеты используются для ударов по "старой" российской территории, но самолеты F-16 еще не задействованы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T03:15
2024-08-22T03:15
новости
сша
россия
запад
пётр скоробогатый
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всу
сво
курская область
красные линии
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США по-прежнему не ставят целью нанести России стратегическое поражение. Я не думаю, что накопленных ресурсов ВСУ хватило бы даже для того, чтобы дойти до Курчатова, рассказал эксперт.Идет спецоперация и Россия задействует ограниченное количество средств. Только в случае серьезной угрозы государству речь пойдет о других ресурсах для регулярной армии, добавил политолог.Украине нужно применить истребители F-16 просто в политических целях, чтобы показать их значимость для украинского фронта, а потом под это дело выпросить новые образцы авиации и других вооружений, добавил он."Но противник постоянно прогревает эти красные линии. Он понимает, что для нас все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. А мы пытаемся эти углы сглаживать. Поэтому мы не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, запад, пётр скоробогатый, чвк, всу, сво, курская область, красные линии, f-16, ракеты
Новости, США, Россия, Запад, Пётр Скоробогатый, ЧВК, ВСУ, СВО, Курская область, красные линии, F-16, ракеты

"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии

03:15 22.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Запад постоянно прогревает эти красные линии. В атаке на Курскую область участвуют представители американских ЧВК. Западные ракеты используются для ударов по "старой" российской территории, но самолеты F-16 еще не задействованы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
США по-прежнему не ставят целью нанести России стратегическое поражение. Я не думаю, что накопленных ресурсов ВСУ хватило бы даже для того, чтобы дойти до Курчатова, рассказал эксперт.
Идет спецоперация и Россия задействует ограниченное количество средств. Только в случае серьезной угрозы государству речь пойдет о других ресурсах для регулярной армии, добавил политолог.

"В атаке на Курскую область участвуют представители американских ЧВК. Западные ракеты используются для ударов по "старой" российской территории. Мне кажется, что это еще не все. Те же F-16 еще не задействованы", - подчеркнул Скоробогатый.

Украине нужно применить истребители F-16 просто в политических целях, чтобы показать их значимость для украинского фронта, а потом под это дело выпросить новые образцы авиации и других вооружений, добавил он.
"Но противник постоянно прогревает эти красные линии. Он понимает, что для нас все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. А мы пытаемся эти углы сглаживать. Поэтому мы не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, почему США и НАТО можно победить лишь двумя способами, которые придумали во времена СССР - в интервью Евгения Федорова: США и ВСУ отправились в поход на Москву, который остановит только операция "Анадырь" на сайте Украина.ру
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Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьмиНаша пропаганда ведет себя так, как будто мы наводим порядок в детском саду. Мы должны понимать, что идет почти гражданская война. Главком ВСУ Сырский тоже учился в наших училищах. Они нас знают.
 
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