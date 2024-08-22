"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Запад постоянно прогревает эти красные линии. В атаке на Курскую область участвуют представители американских ЧВК. Западные ракеты используются для ударов по "старой" российской территории, но самолеты F-16 еще не задействованы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
США по-прежнему не ставят целью нанести России стратегическое поражение. Я не думаю, что накопленных ресурсов ВСУ хватило бы даже для того, чтобы дойти до Курчатова, рассказал эксперт.
Идет спецоперация и Россия задействует ограниченное количество средств. Только в случае серьезной угрозы государству речь пойдет о других ресурсах для регулярной армии, добавил политолог.
Украине нужно применить истребители F-16 просто в политических целях, чтобы показать их значимость для украинского фронта, а потом под это дело выпросить новые образцы авиации и других вооружений, добавил он.
"Но противник постоянно прогревает эти красные линии. Он понимает, что для нас все идет по плану, поэтому пытается повышать ставки. А мы пытаемся эти углы сглаживать. Поэтому мы не ответили даже на теракт в "Крокусе", в котором были обвинены конкретные представители Украины", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
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