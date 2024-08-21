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Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области
Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру
Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области
Украинские войска занимаются перегруппировкой сил на Курском направлении, в ближайшее время могут нанести удар на другом участке. Об этом 21 августа предупредил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала
2024-08-21T14:01
2024-08-21T14:01
2024-08-21T14:27
курск
новости
курская область
апти алаудинов
россия
"ахмат"
всу
атака
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"Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, я так думаю, что они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда", - сказал Алаудинов .По его словам, есть два предполагаемых участка.Он также заверил, что на Курском направлении ВСУ остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Подробнее о ситуации в регионе - в материале Виктории Титовой ВСУ под Курском используют "тактику бомжа" на сайте Украина.ру,
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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курск, новости, курская область, апти алаудинов, россия, "ахмат", всу, атака
Курск, Новости, Курская область, Апти Алаудинов, Россия, "Ахмат", ВСУ, атака
Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области
14:01 21.08.2024 (обновлено: 14:27 21.08.2024)
Украинские войска занимаются перегруппировкой сил на Курском направлении, в ближайшее время могут нанести удар на другом участке. Об этом 21 августа предупредил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала
"Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, я так думаю, что они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда", - сказал Алаудинов .
По его словам, есть два предполагаемых участка.
"У нас есть два участка, которые мы предполагаем, что одно из этих направлений и будет направлением удара", - добавил Алаудинов.
Он также заверил, что на Курском направлении ВСУ остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Виктории Титовой ВСУ под Курском используют "тактику бомжа" на сайте Украина.ру,