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Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области

Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру

Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской области

Украинские войска занимаются перегруппировкой сил на Курском направлении, в ближайшее время могут нанести удар на другом участке. Об этом 21 августа предупредил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала

2024-08-21T14:01

2024-08-21T14:01

2024-08-21T14:27

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"Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, я так думаю, что они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда", - сказал Алаудинов .По его словам, есть два предполагаемых участка.Он также заверил, что на Курском направлении ВСУ остановлены, российские силы начали "задвигать" противника обратно.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Подробнее о ситуации в регионе - в материале Виктории Титовой ВСУ под Курском используют "тактику бомжа" на сайте Украина.ру,

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курск, новости, курская область, апти алаудинов, россия, "ахмат", всу, атака