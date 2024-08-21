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Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк
Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк - 21.08.2024 Украина.ру
Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк
Верховная Рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом 21 августа сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
2024-08-21T13:27
2024-08-21T13:27
2024-08-21T13:27
ярослав железняк
киев
украина
новости
международный уголовный суд (мус)
верховная рада
ратификация
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По его словам, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328.В июне Украина обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.Подробнее о ратификации статута - в материале Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ярослав железняк, киев, украина, новости, международный уголовный суд (мус), верховная рада, ратификация
Ярослав Железняк, Киев, Украина, Новости, Международный уголовный суд (МУС), Верховная Рада, ратификация
Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк
Верховная Рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом 21 августа сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк
По его словам, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328.
В июне Украина обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия.
Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.