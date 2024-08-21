https://ukraina.ru/20240821/1056975500.html

Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк

Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк - 21.08.2024 Украина.ру

Киев ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда - Железняк

Верховная Рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом 21 августа сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк

2024-08-21T13:27

2024-08-21T13:27

2024-08-21T13:27

ярослав железняк

киев

украина

новости

международный уголовный суд (мус)

верховная рада

ратификация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg

По его словам, за ратификацию проголосовал 281 парламентарий из 328.В июне Украина обязалась ратифицировать Римский статут МУС в соглашении о безопасности, подписанном с Японией.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.Подробнее о ратификации статута - в материале Армения ратифицировала Римский статут: недружественный шаг, кабала Гааги и утрата суверенитета на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ярослав железняк, киев, украина, новости, международный уголовный суд (мус), верховная рада, ратификация