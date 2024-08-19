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После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров

После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров - 19.08.2024 Украина.ру

После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область России переговоров с Киевом не может быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину

2024-08-19T17:47

2024-08-19T17:47

2024-08-19T17:47

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"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область... Даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области... ни о каких переговорах речи быть не может", - сказал Лавров. Россия даст оценку этой ситуации "чуть попозже", напомнил Лавров слова президента и попросил обратить на них внимание. Сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева якобы для подготовки переговоров Лавров назвал слухами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей лавров, украина, россия