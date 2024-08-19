После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров - 19.08.2024 Украина.ру
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После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров
После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров - 19.08.2024 Украина.ру
После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров
После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область России переговоров с Киевом не может быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину
2024-08-19T17:47
2024-08-19T17:47
новости
сергей лавров
украина
россия
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"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область... Даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области... ни о каких переговорах речи быть не может", - сказал Лавров. Россия даст оценку этой ситуации "чуть попозже", напомнил Лавров слова президента и попросил обратить на них внимание. Сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева якобы для подготовки переговоров Лавров назвал слухами.
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новости, сергей лавров, украина, россия
Новости, Сергей Лавров, Украина, Россия

После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров

17:47 19.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область России переговоров с Киевом не может быть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину
"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область... Даже не нападения, а вторжение на территорию Курской области... ни о каких переговорах речи быть не может", - сказал Лавров.
Россия даст оценку этой ситуации "чуть попозже", напомнил Лавров слова президента и попросил обратить на них внимание. Сообщения о скрытых контактах Москвы и Киева якобы для подготовки переговоров Лавров назвал слухами.
 
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