https://ukraina.ru/20240821/1056974644.html

Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина

Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина - 21.08.2024 Украина.ру

Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина

Один человек погиб и двое получили ранения в результате сброса взрывного устройства на автомобиль в Курской области. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора области Алексея Смирнова в телеграм-канале

2024-08-21T13:30

2024-08-21T13:30

2024-08-21T13:30

новости

курская область

алексей смирнов (губернатор)

бпла

дроны

беспилотники

мирные жители

военные преступления

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055033821_0:107:450:360_1920x0_80_0_0_af683d84128ea025a2239abdf1c5303f.jpg

Инцидент произошёл в Большесолдатском районе. Согласно официальному сообщению, с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадали три человека."Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сообщил подробности Смирнов.Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей, а также сообщил о других атаках с украинской стороны на приграничную Курскую область.С начала суток в области неоднократно объявлялось о ракетной опасности. Затем следовали сигналы отбоя. Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за уничтожение двух украинских ракет ночью и ещё двух – утром.Также сегодня Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), бпла, дроны, беспилотники, мирные жители, военные преступления, всу, сво, кто