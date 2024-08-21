https://ukraina.ru/20240821/1056974644.html
Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина
Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина - 21.08.2024 Украина.ру
Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина
Один человек погиб и двое получили ранения в результате сброса взрывного устройства на автомобиль в Курской области. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора области Алексея Смирнова в телеграм-канале
2024-08-21T13:30
2024-08-21T13:30
2024-08-21T13:30
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курская область
алексей смирнов (губернатор)
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Инцидент произошёл в Большесолдатском районе. Согласно официальному сообщению, с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадали три человека."Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сообщил подробности Смирнов.Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей, а также сообщил о других атаках с украинской стороны на приграничную Курскую область.С начала суток в области неоднократно объявлялось о ракетной опасности. Затем следовали сигналы отбоя. Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за уничтожение двух украинских ракет ночью и ещё двух – утром.Также сегодня Машина экс-главы МГБ ДНР Андрея Пинчука под Бахмутом попала под удар FPV-дрона, но полковник остался жив
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, алексей смирнов (губернатор), бпла, дроны, беспилотники, мирные жители, военные преступления, всу, сво, кто
Новости, Курская область, Алексей Смирнов (губернатор), БПЛА, дроны, беспилотники, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, СВО, КТО
Украинский дрон атаковал автомобиль в Курской области, погибла женщина
Один человек погиб и двое получили ранения в результате сброса взрывного устройства на автомобиль в Курской области. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора области Алексея Смирнова в телеграм-канале
Инцидент произошёл в Большесолдатском районе. Согласно официальному сообщению, с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадали три человека.
"Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, еще одна женщина скончалась на месте - полученные ранения были несовместимы с жизнью", - сообщил подробности Смирнов.
Он выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей, а также сообщил о других атаках с украинской стороны на приграничную Курскую область.
С начала суток в области неоднократно объявлялось о ракетной опасности. Затем следовали сигналы отбоя. Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за уничтожение двух украинских ракет ночью и ещё двух – утром.