Володин попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 августа в своем телеграм-канале попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране
Он отметил, что Дума в этом году уже приняла шесть законов, регулирующих миграцию. На рассмотрении сегодня находится еще 28 законопроектов по данной теме.
"Предлагается: запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в нашу страну свои семьи, родственников, близких; ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ; ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании", - перечислил Володин.
Он указал, что по этим инициативам уже высказались представители политических фракций Госдумы.
"Но хотелось бы услышать ваше мнение", - заключил он.
"Но хотелось бы услышать ваше мнение", - заключил он.
В последние годы Россия столкнулась с нетипичной ситуацией массового желания иностранцев переселиться в страну. Законодательство РФ не приспособлено для эффективного переселения и социализации этих людей.
Подробнее о решениях — в материале Павла Волкова Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике на сайте Украина.ру.