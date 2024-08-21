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Володин попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране

Володин попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране - 21.08.2024 Украина.ру

Володин попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 августа в своем телеграм-канале попросил россиян высказаться о миграционной политике в стране

2024-08-21T10:16

2024-08-21T10:16

2024-08-21T10:16

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Он отметил, что Дума в этом году уже приняла шесть законов, регулирующих миграцию. На рассмотрении сегодня находится еще 28 законопроектов по данной теме.Он указал, что по этим инициативам уже высказались представители политических фракций Госдумы."Но хотелось бы услышать ваше мнение", - заключил он.В последние годы Россия столкнулась с нетипичной ситуацией массового желания иностранцев переселиться в страну. Законодательство РФ не приспособлено для эффективного переселения и социализации этих людей.Подробнее о решениях — в материале Павла Волкова Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике на сайте Украина.ру.

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мигранты, новости, россия, вячеслав володин, госдума, россияне