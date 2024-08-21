Главное за ночь 21 августа - 21.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 21 августа
Главное за ночь 21 августа - 21.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 21 августа
Среди 45 уничтоженных за ночь беспилотников 11 сбито над Московской областью, еще 23 уничтожено над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три... Украина.ру, 21.08.2024
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новости
курская область
московская область
белгородская область
камала харрис
пво
беспилотники
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Среди 45 уничтоженных за ночь беспилотников 11 сбито над Московской областью, еще 23 уничтожено над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - над Калужской и два - над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме двух беспилотников над Курской областью было сбито также две ракеты. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора региона.Камала Харрис официально объявлена кандидатом в президенты на съезде Демпартии США.
курская область
московская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, московская область, белгородская область, камала харрис, пво, беспилотники
Новости, Курская область, Московская область, Белгородская область, Камала Харрис, ПВО, беспилотники

Главное за ночь 21 августа

08:09 21.08.2024
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкУчения ВВС и ПВО на юге России
Учения ВВС и ПВО на юге России - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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Среди 45 уничтоженных за ночь беспилотников 11 сбито над Московской областью, еще 23 уничтожено над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - над Калужской и два - над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Кроме двух беспилотников над Курской областью было сбито также две ракеты. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора региона.
Камала Харрис официально объявлена кандидатом в президенты на съезде Демпартии США.
 
НовостиКурская областьМосковская областьБелгородская областьКамала ХаррисПВОбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
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08:09Главное за ночь 21 августа
08:05Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?
06:35Надежда на "бездельников и уклонистов". Украинские эксперты боятся реакции на курскую авантюру Зеленского
06:30Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области
06:15Текущая неделя станет решающей: военный эксперт о том, сколько продлятся встречные бои под Курском
06:12Мальчики, пропустившие войну
06:00Владимир Джаралла: ВСУ получили белого слона для ударов по Крыму, пока на место Зеленского идет кастинг
06:00Мы дошли до мощного узла: Полетаев рассказал, как ВС РФ громят ВСУ и прорываются к Красноармейску
05:46Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться
05:45"Нью-Йорк возьмут, котёл зачистят": эксперт дал прогноз, как будут развиваться события в зоне СВО
05:31Петр Скоробогатый: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы
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05:14Запретить церковь, повысить налоги и гнать всех на войну. Чем занимаются украинские элиты
05:00Зеленский хочет создать министерство по отлову украинцев во всём мире. Мир пока против
05:00"Боевикам была уготовлена роль смертников": военный эксперт раскрыл, зачем ВСУ рвались к Курчатову
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