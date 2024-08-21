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Главное за ночь 21 августа

Главное за ночь 21 августа - 21.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 21 августа

Среди 45 уничтоженных за ночь беспилотников 11 сбито над Московской областью, еще 23 уничтожено над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три... Украина.ру, 21.08.2024

2024-08-21T08:09

2024-08-21T08:09

2024-08-21T08:09

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Среди 45 уничтоженных за ночь беспилотников 11 сбито над Московской областью, еще 23 уничтожено над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - над Калужской и два - над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме двух беспилотников над Курской областью было сбито также две ракеты. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора региона.Камала Харрис официально объявлена кандидатом в президенты на съезде Демпартии США.

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белгородская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, московская область, белгородская область, камала харрис, пво, беспилотники