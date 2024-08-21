https://ukraina.ru/20240821/1056965571.html

Зеленский хочет создать министерство по отлову украинцев во всём мире. Мир пока против

Зеленский хочет создать министерство по отлову украинцев во всём мире. Мир пока против - 21.08.2024 Украина.ру

Зеленский хочет создать министерство по отлову украинцев во всём мире. Мир пока против

Владимир Зеленский признал, что МИД Украины не способен контролировать миллионы украинцев за рубежом, и анонсировал создание нового министерства. Его задачей явно будет возврат граждан Украины на родину.

2024-08-21T05:00

2024-08-21T05:00

2024-08-21T05:00

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В понедельник, 19 августа, называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский провёл совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений страны под пафосным лозунгом "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа". На этом мероприятии он анонсировал создание "министерства украинского единства" для украинцев за рубежом, поскольку МИД с задачей контроля над миллионами уехавших явно не справляется."Вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с премьер-министром, готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – всё это будет сферой ответственности нового учреждения", – отметил Зеленский. По его словам, фактически это должно быть "министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев"."Мы все видим, что Россия использует огромный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности направленный на украинцев. Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы, и как Россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов", – своеобразно анонсировал Зеленский принятие закона о запрете канонической Украинской православной церкви. Однако потом снова вернулся к описанию функций нового министерства."Мы также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины – раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за рубежом. Считаю, что одна только система МИД Украины с этим не справится, потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным просто ожидать реализации соответствующих задач от различных министерств и ведомств. Нужна организация, которая будет вести другие государственные учреждения к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", – пообещал он дипломатам.Пока что об этих деталях в Киеве ничего не сообщили, однако на слова Зеленского сразу же отреагировали за океаном. 20 августа американское агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком "Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть украинцев, но принимающие их страны выигрывают от появления новых рабочих рук". Из него можно сделать вывод, что новое "министерство украинского единства" будет служить для возврата украинских мужчин мобилизационного возраста на родину.В начале конфликта около 17 миллионов украинцев – более трети довоенного населения – покинули свои дома. По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 6 миллионов граждан Украины остаются беженцами за рубежом, напомнил Bloomberg. Кроме этого, согласно прогнозу Национального банка Украины (НБУ), в 2024-2025 годах с Украины может уехать ещё около 700 тысяч человек. Ухудшение ситуации в энергетике и медленная нормализация экономических условий приведет в эти годы к большему оттоку мигрантов, чем ранее ожидалось."Преобладают негативные риски ещё большего оттока мигрантов за границу, меньшего и более позднего их возвращения. Весомыми факторами этого могут стать законодательные решения правительств стран-реципиентов по углублению интеграции украинских мигрантов в странах пребывания, а их детей – в образовательных системах стран пребывания, и соответственно, увеличение склонности к объединению семей за границей", – отмечено в прогнозе НБУ.Bloomberg утверждает, что Зеленский пытается убедить союзников помочь вернуть на Украину больше мужчин призывного возраста, обращаясь к ним за помощью на двусторонних встречах. Он хочет, чтобы беженцы вернулись, поддержали разрушенную экономику и противостояли России. Однако политики от Польши до Венгрии заявили, что не будут отправлять беженцев обратно до тех пор, пока продолжается конфликт."Но есть и главная – экономическая – причина оставить их у себя, особенно в странах, руководство которых в последние годы негативно относилось к миграции. Во многих странах Центральной и Восточной Европы ощущается нехватка рабочей силы, и такие страны, как Польша и Чехия, не хотят терять людей. Многим компаниям в этих странах не хватает работников, например, для недавно построенных автомобильных заводов или заводов по производству аккумуляторов", – отмечено в статье.Помимо украинцев, обосновавшихся в Польше ещё до конфликта, страна приняла около 950 000 беженцев с Украины после начала СВО. Их вклад в польский ВВП составил от 0,7 до 1,1% в прошлом году, согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и бухгалтерской фирмы Deloitte. Там также сказано, что семьи украинских беженцев в Польше в основном обеспечивают себя сами. 80% их доходов поступает от работы, и прибывшие в страну украинцы вышли на польский рынок труда быстрее, чем ожидалось.В Чехии же в первом квартале 2024 года украинские беженцы заплатили почти в два раза больше налогов, чем получили социальных пособий, свидетельствуют данные Министерства труда страны. Страна также имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе – 2,7%, что затрудняет поиск работников. "Прямо скажем, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев… Строительная отрасль, например, полностью остановилась бы без украинских рабочих", – сказал в комментарии Bloomberg глава лоббистской группы розничной торговли и гостиничного бизнеса Томаш Пруза.Как отмечено в статье, Зеленский в своем новогоднем обращении призвал соотечественников решить, являются ли они жертвами или победителями. "Когда вы слышите это, у вас возникает ощущение, что вы не просто уехали, а бросили свою страну, и вы плохой человек", – пожаловалась агентству одна из беженок с Украины. Другой украинец, мужчина 35 лет, на условиях анонимности сказал Bloomberg, что чувствует вину за проживание в Польше, но не готов отказаться от жизни, которую построил в новой стране. По словам беженца, он даже посещал психолога, чтобы тот помог ему справиться с ситуацией.Ранее киевские власти заявляли, что не будут принудительно возвращать украинских мужчин мобилизационного возраста из-за границы. Однако ещё до того, как в мае 2024 года вступил в силу новый закон Украины о мобилизации, таким мужчинам перестали выдавать паспорта в консульских учреждениях и паспортных центрах за границей, а также ограничили для них возможность получения любых других консульских услуг.25 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что живущим в ЕС украинцам можно создать такие условия, что они будут вынуждены вернуться на родину для участия в военных действиях. По словам польского министра, в европейских государствах проживают сотни тысяч потенциальных призывников, обязанных защищать свою родину. Он считает, что страны ЕС должны помочь Украине в проведении мобилизации.Сикорский добавил, что в ЕС ведется дискуссия на счет того, каким образом это сделать. "Возможно навязывание таких условий пребывания украинцев в ЕС, которые в итоге будут мотивировать их исполнить долг по защите своей родины", – отметил он. Польские власти пока подобных шагов не сделали – в отличие от немецкой федеральной земли Гессен."Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать на Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", – сообщили в начале августа в Министерстве труда и социальных дел этой федеральной земли. Это первый случай подобного решения в Германии, и он явно обнадёжил Киев.Поскольку МИД Украины не с руки заниматься лоббированием таких решений в странах ЕС, этим вполне сможет заняться новое "министерство украинского единства". Более того, учитывая попустительство преступным действиям киевских властей со стороны Запада, сотрудники новой структуры за границей вполне смогут также применять силовые и криминальные методы убеждения украинских мужчин к "добровольному" возращению на родину. Особенно если в качестве персонала набрать в это министерство людей, привыкших совершать военные преступления.О том, на какие еще ухищрения идет украинская власть, чтобы пополнить ряды ВСУ - в статье Михаила Павлива "Власти Украины готовят еще сто тысяч "двухсотых". Подготовка их к убийству уже началась"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, россия, владимир зеленский, сикорский, мид, bloomberg, ес