https://ukraina.ru/20240821/1056949672.html

Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области

Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру

Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области

После прорыва границы ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на сам Курск, но очень быстро потеряли темп. Они не смогли там закрепиться, потому что ВС РФ оперативно выслали туда пожарные команды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-08-21T06:30

2024-08-21T06:30

2024-08-21T06:30

новости

курская область

курск

россия

сергей полетаев

наступление

прорыв

всу

сво

курчатовский район

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Территорию, которую пытаются удержать ВСУ в Курской области пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если же они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.Но в любом случае этот плацдарм будет прижат к границе. Противник попытается выстроить оборону по удобной местности – по реке Сейм (к западу от места прорыва). И сейчас ВСУ пытаются расширить зону прорыва, не заходя в глубину, уточнил он.Сейчас непосредственная угроза крупным городам в ближнем тылу Курской области (Рыльск-Льгов-Курчатов-Курск) ниже, чем в первые дни наступления противника. Потому что наступательный порыв ВСУ почти иссяк. Украинские подразделения сейчас готовятся к обороне, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру

https://ukraina.ru/20240819/1056944888.html

курская область

курск

россия

курчатовский район

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новости, курская область, курск, россия, сергей полетаев , наступление, прорыв, всу, сво, курчатовский район, оборона, плацдарм