Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру
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Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области
Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области - 21.08.2024 Украина.ру
Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области
После прорыва границы ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на сам Курск, но очень быстро потеряли темп. Они не смогли там закрепиться, потому что ВС РФ оперативно выслали туда пожарные команды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-08-21T06:30
2024-08-21T06:30
новости
курская область
курск
россия
сергей полетаев
наступление
прорыв
всу
сво
курчатовский район
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Территорию, которую пытаются удержать ВСУ в Курской области пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если же они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.Но в любом случае этот плацдарм будет прижат к границе. Противник попытается выстроить оборону по удобной местности – по реке Сейм (к западу от места прорыва). И сейчас ВСУ пытаются расширить зону прорыва, не заходя в глубину, уточнил он.Сейчас непосредственная угроза крупным городам в ближнем тылу Курской области (Рыльск-Льгов-Курчатов-Курск) ниже, чем в первые дни наступления противника. Потому что наступательный порыв ВСУ почти иссяк. Украинские подразделения сейчас готовятся к обороне, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
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курск
россия
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новости, курская область, курск, россия, сергей полетаев , наступление, прорыв, всу, сво, курчатовский район, оборона, плацдарм
Новости, Курская область, Курск, Россия, Сергей Полетаев , наступление, прорыв, ВСУ, СВО, Курчатовский район, оборона, плацдарм

Наступательный порыв почти иссяк: Полетаев рассказал, как ВСУ пытаются окопаться в Курской области

06:30 21.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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После прорыва границы ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на сам Курск, но очень быстро потеряли темп. Они не смогли там закрепиться, потому что ВС РФ оперативно выслали туда пожарные команды. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Территорию, которую пытаются удержать ВСУ в Курской области пока не является плацдармом, там идут встречные бои. Если же они окопаются или расширят эту территорию, то тогда можно будет говорить о плацдарме, рассказал эксперт.
Но в любом случае этот плацдарм будет прижат к границе. Противник попытается выстроить оборону по удобной местности – по реке Сейм (к западу от места прорыва). И сейчас ВСУ пытаются расширить зону прорыва, не заходя в глубину, уточнил он.
"ВСУ могли попытаться двигаться даже на север к Курчатову или по шоссе на сам Курск, но они очень быстро потеряли темп. Да, они наводнили своими войсками эту территорию, но не смогли там закрепиться, потому что мы оперативно выслали туда свои пожарные команды", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас непосредственная угроза крупным городам в ближнем тылу Курской области (Рыльск-Льгов-Курчатов-Курск) ниже, чем в первые дни наступления противника. Потому что наступательный порыв ВСУ почти иссяк. Украинские подразделения сейчас готовятся к обороне, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
О том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
Дмитрий Голубовский интервью
19 августа, 19:30
Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше ТрампаПо подсчетам "Блумберг" и "Экономист", если у нас будет такой бюджетный дефицит, как сейчас, то можем без проблем воевать пять лет. А я утверждаю, что можем воевать сколько угодно, учитывая программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка.
 
НовостиКурская областьКурскРоссияСергей ПолетаевнаступлениепрорывВСУСВОКурчатовский районоборонаплацдарм
 
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