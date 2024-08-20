Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль - 20.08.2024 Украина.ру
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Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль
Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль - 20.08.2024 Украина.ру
Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль
Сотрудники угольной отрасли ДНР получат зарплаты за апрель – июль. О поступлении денежные средства начали поступать на лицевые счета предприятий 19 августа, сообщает правительство республики
2024-08-20T10:55
2024-08-20T10:55
новости
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
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новые регионы
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"Некоторые из них уже начали зачисление на карты работников. Этот процесс – уже зона ответственности самих предприятий", - сказано в сообщении официального телеграм-канала правительства ДНР.Глава Министерства угля и энергетики ДНР Денис Епифанов уточнил: зарплата за август поступит в начале сентября. По его словам, ситуация с задолженностью по зарплате перед работниками углепрома была на особом контроле главы ДНР. Задачу по зарплатам решали не только сотрудники Министерства угля и энергетики ДНР, но и специалисты Минэнерго и Минфина РФ, Министерства финансов ДНР, а также Управления федерального казначейства по ДНР."Наболевший вопрос с зарплатами наших шахтёров, наконец, решился. Признаюсь, было нелегко – как с административной точки зрения, так и с человеческой. Горняки, чей труд проходит в тяжелейших условиях, должны получать деньги вовремя", - заявил донецкий министр.В конце июля президент России Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину на ряд хронических проблем региона. Пушилин рассказал президенту о том, как ДНР восстанавливается и динамично развивается, а президент заметил, что "есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания". Подробнее о таких проблемах в публикации Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
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новости, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, минэнерго, минфин, днр, новые регионы, шахты, шахтеры, социальная политика, социальное государство, уголь, зарплата, финансы
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Минэнерго, Минфин, ДНР, Новые регионы, шахты, шахтеры, социальная политика, социальное государство, уголь, зарплата, финансы

Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль

10:55 20.08.2024
 
© ДАНШахта имени Скочинского Донецк
Шахта имени Скочинского Донецк
© ДАН
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Сотрудники угольной отрасли ДНР получат зарплаты за апрель – июль. О поступлении денежные средства начали поступать на лицевые счета предприятий 19 августа, сообщает правительство республики
"Некоторые из них уже начали зачисление на карты работников. Этот процесс – уже зона ответственности самих предприятий", - сказано в сообщении официального телеграм-канала правительства ДНР.
Глава Министерства угля и энергетики ДНР Денис Епифанов уточнил: зарплата за август поступит в начале сентября. По его словам, ситуация с задолженностью по зарплате перед работниками углепрома была на особом контроле главы ДНР. Задачу по зарплатам решали не только сотрудники Министерства угля и энергетики ДНР, но и специалисты Минэнерго и Минфина РФ, Министерства финансов ДНР, а также Управления федерального казначейства по ДНР.
"Наболевший вопрос с зарплатами наших шахтёров, наконец, решился. Признаюсь, было нелегко – как с административной точки зрения, так и с человеческой. Горняки, чей труд проходит в тяжелейших условиях, должны получать деньги вовремя", - заявил донецкий министр.
В конце июля президент России Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину на ряд хронических проблем региона. Пушилин рассказал президенту о том, как ДНР восстанавливается и динамично развивается, а президент заметил, что "есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания". Подробнее о таких проблемах в публикации Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинМинэнергоМинфинДНРНовые регионышахтышахтерысоциальная политикасоциальное государствоугользарплатафинансы
 
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