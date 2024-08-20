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Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль

Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль - 20.08.2024 Украина.ру

Донецкие шахтеры получат зарплату за апрель-июль

Сотрудники угольной отрасли ДНР получат зарплаты за апрель – июль. О поступлении денежные средства начали поступать на лицевые счета предприятий 19 августа, сообщает правительство республики

2024-08-20T10:55

2024-08-20T10:55

2024-08-20T10:55

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"Некоторые из них уже начали зачисление на карты работников. Этот процесс – уже зона ответственности самих предприятий", - сказано в сообщении официального телеграм-канала правительства ДНР.Глава Министерства угля и энергетики ДНР Денис Епифанов уточнил: зарплата за август поступит в начале сентября. По его словам, ситуация с задолженностью по зарплате перед работниками углепрома была на особом контроле главы ДНР. Задачу по зарплатам решали не только сотрудники Министерства угля и энергетики ДНР, но и специалисты Минэнерго и Минфина РФ, Министерства финансов ДНР, а также Управления федерального казначейства по ДНР."Наболевший вопрос с зарплатами наших шахтёров, наконец, решился. Признаюсь, было нелегко – как с административной точки зрения, так и с человеческой. Горняки, чей труд проходит в тяжелейших условиях, должны получать деньги вовремя", - заявил донецкий министр.В конце июля президент России Владимир Путин указал главе ДНР Денису Пушилину на ряд хронических проблем региона. Пушилин рассказал президенту о том, как ДНР восстанавливается и динамично развивается, а президент заметил, что "есть некоторые темы, некоторые проблемы, которые требуют особого нашего внимания". Подробнее о таких проблемах в публикации Путин напомнил Пушилину про 27% аварийного жилья и водоснабжение в ДНР

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новости, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, минэнерго, минфин, днр, новые регионы, шахты, шахтеры, социальная политика, социальное государство, уголь, зарплата, финансы