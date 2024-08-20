Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО - 20.08.2024 Украина.ру
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Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО
Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО - 20.08.2024 Украина.ру
Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО
Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 20 августа в Минобороны России
2024-08-20T10:54
2024-08-20T10:54
новости
курская область
россия
всу
вс рф
морпехи
отпор
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"Военнослужащие Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ", - уточнили в ведомстве.В результате 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ лишилась бойцов и военной техники (в том числе бронетранспортеров "Stryker" и "Козак", бронеавтомобиля HMMWV).Также россияне захватили два бронетранспортёра "Stryker", канадский броневик "Roshel SARV", противоминную машину "Cougar" и взяли в плен несколько военнослужащих.По словам морпехов, противник не ожидал "такого жёсткого отпора".Накануне российские морпехи из этой же 810-й бригады уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, курская область, россия, всу, вс рф, морпехи, отпор
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, ВС РФ, морпехи, отпор

Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО

10:54 20.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 20 августа в Минобороны России
"Военнослужащие Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ", - уточнили в ведомстве.
В результате 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ лишилась бойцов и военной техники (в том числе бронетранспортеров "Stryker" и "Козак", бронеавтомобиля HMMWV).
Также россияне захватили два бронетранспортёра "Stryker", канадский броневик "Roshel SARV", противоминную машину "Cougar" и взяли в плен несколько военнослужащих.
По словам морпехов, противник не ожидал "такого жёсткого отпора".
Накануне российские морпехи из этой же 810-й бригады уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияВСУВС РФморпехиотпор
 
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