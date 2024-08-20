https://ukraina.ru/20240820/1056950217.html
Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО
Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО - 20.08.2024 Украина.ру
Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО
Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 20 августа в Минобороны России
2024-08-20T10:54
2024-08-20T10:54
2024-08-20T10:54
новости
курская область
россия
всу
вс рф
морпехи
отпор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg
"Военнослужащие Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ", - уточнили в ведомстве.В результате 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ лишилась бойцов и военной техники (в том числе бронетранспортеров "Stryker" и "Козак", бронеавтомобиля HMMWV).Также россияне захватили два бронетранспортёра "Stryker", канадский броневик "Roshel SARV", противоминную машину "Cougar" и взяли в плен несколько военнослужащих.По словам морпехов, противник не ожидал "такого жёсткого отпора".Накануне российские морпехи из этой же 810-й бригады уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
курская область
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c390fa25d4bc72906aa490f580d37dac.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, всу, вс рф, морпехи, отпор
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, ВС РФ, морпехи, отпор
Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области - МО
Морпехи 810-й отдельной гвардейской бригады разгромили колонну Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 20 августа в Минобороны России
"Военнослужащие Черноморского флота группировки войск "Север" остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований. Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ", - уточнили в ведомстве.
В результате 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ лишилась бойцов и военной техники (в том числе бронетранспортеров "Stryker" и "Козак", бронеавтомобиля HMMWV).
Также россияне захватили два бронетранспортёра "Stryker", канадский броневик "Roshel SARV", противоминную машину "Cougar" и взяли в плен несколько военнослужащих.
По словам морпехов, противник не ожидал "такого жёсткого отпора".
Накануне российские морпехи из этой же 810-й бригады уничтожили колонны техники ВСУ в Курской области, находясь в численном меньшинстве и навязав ближний бой.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.