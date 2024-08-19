https://ukraina.ru/20240819/1056944532.html

При обстреле Донецка погибла беременная женщина

При обстреле Донецка погибла беременная женщина - 19.08.2024 Украина.ру

При обстреле Донецка погибла беременная женщина

Десять человек пострадали при обстреле Донецка, беременная женщина погибла. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2024-08-19T17:19

2024-08-19T17:19

2024-08-19T17:19

новости

донецк

обстрелы

всу

украина

россия

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056255561_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d7e1bab939fe00e48ce7cbec947621f2.jpg

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка порядка 10 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 мм. При обстреле погибла беременная женщина, десять человек ранены. Среди пострадавших двое детей. Погибшая находилась на остановке общественного транспорта. Пострадали пассажиры городской маршрутки. Автобус посекло осколками, один из них вошел в лобовое стекло. 4 человека получили ранения средней степени тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение. 16 августа ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Прямым попаданием был уничтожен гипермаркет "Галактика" - в здании начался пожар. Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета в Донецке как теракт.

донецк

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, обстрелы, всу, украина, россия, денис пушилин