При обстреле Донецка погибла беременная женщина
Донецк, лето, улица
Десять человек пострадали при обстреле Донецка, беременная женщина погибла. Об этом 19 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка порядка 10 боеприпасов из ствольной артиллерии калибром 155 мм. При обстреле погибла беременная женщина, десять человек ранены. Среди пострадавших двое детей.
Погибшая находилась на остановке общественного транспорта. Пострадали пассажиры городской маршрутки. Автобус посекло осколками, один из них вошел в лобовое стекло.
4 человека получили ранения средней степени тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение.
16 августа ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Прямым попаданием был уничтожен гипермаркет "Галактика" - в здании начался пожар. Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета в Донецке как теракт.