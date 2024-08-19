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Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"

Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла" - 19.08.2024 Украина.ру

Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"

Владелец Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову

2024-08-19T09:32

2024-08-19T09:32

2024-08-19T09:38

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Такие предположения возникли после видеозаписи Кадырова с автомобилем и его слов благодарности Маску за него. Один из пользователей соцсети X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".На днях Кадыров опубликовал запись с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль "будет востребован в соответствующих условиях". Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.Осенью 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что у него есть электрическая машина Tesla, которую подарил ему Маск. Тогда Маск также опровергал слова белорусского лидера. О других высказываниях Маска - в материале Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером на сайте Украина.ру.

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новости, чечня, сша, украина, илон маск, рамзан кадыров, александр лукашенко, tesla