Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла" - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056935760.html
Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"
Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла" - 19.08.2024 Украина.ру
Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"
Владелец Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову
2024-08-19T09:32
2024-08-19T09:38
новости
чечня
сша
украина
илон маск
рамзан кадыров
александр лукашенко
tesla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg
Такие предположения возникли после видеозаписи Кадырова с автомобилем и его слов благодарности Маску за него. Один из пользователей соцсети X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".На днях Кадыров опубликовал запись с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль "будет востребован в соответствующих условиях". Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.Осенью 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что у него есть электрическая машина Tesla, которую подарил ему Маск. Тогда Маск также опровергал слова белорусского лидера. О других высказываниях Маска - в материале Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером на сайте Украина.ру.
чечня
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:13:910:696_1920x0_80_0_0_d0aeacef745572eac609b5bf11006fd2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чечня, сша, украина, илон маск, рамзан кадыров, александр лукашенко, tesla
Новости, Чечня, США, Украина, Илон Маск, Рамзан Кадыров, Александр Лукашенко, Tesla

Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"

09:32 19.08.2024 (обновлено: 09:38 19.08.2024)
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© YouTube
Читать в
Владелец Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову
Такие предположения возникли после видеозаписи Кадырова с автомобилем и его слов благодарности Маску за него.
Один из пользователей соцсети X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если "поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях", в страну под американскими санкциями и "открыто работает против США".
"Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <...> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ", — написал в ответ Маск.
На днях Кадыров опубликовал запись с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль "будет востребован в соответствующих условиях". Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный.
Осенью 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что у него есть электрическая машина Tesla, которую подарил ему Маск. Тогда Маск также опровергал слова белорусского лидера.
О других высказываниях Маска - в материале Маск пригрозил подпалить усы президента Венесуэлы космическим лазером на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧечняСШАУкраинаИлон МаскРамзан КадыровАлександр ЛукашенкоTesla
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей
12:02В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области
11:32Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
11:32"Зачем вы нужны стране?": Алаудинов призвал срочников не отсиживаться, когда враг атакует
10:20МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной
09:51Сколько дней до Киева?
09:50Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа
09:32Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"
09:16Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров
08:43ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями
08:23Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости
08:22Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
08:09Главное за ночь 19 августа
08:001989: венгерская брешь в берлинской стене
07:50Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
07:31ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
06:53Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область
06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
Лента новостейМолния