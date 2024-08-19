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ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК - 19.08.2024 Украина.ру
ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
Официальный представитель Следственного комитета России в телеграм-канале "Военслед" рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на третий мост через реку Сейм в Курской области
2024-08-19T13:57
2024-08-19T13:57
2024-08-19T13:57
мост
река
новости
курская область
россия
украина
ск рф
всу
атака
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"Военными следователями СК РФ продолжают фиксироваться преступления вооруженных формирований Украины. Так, 18 августа в результате целенаправленного обстрела с применением ракетно-артиллерийского вооружения по объектам жилой застройки и гражданской инфраструктуры в населенном пункте Карыж в Глушковском районе Курской области поврежден третий мост через реку Сейм", - сказал представитель Следкома. Он напомнил, что на днях, украинская армия полностью разрушила один и повредила второй мост через эту же реку. "В ходе первого обстрела погибли двое и ранен один сотрудник "Народного фронта",- указал он.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мост, река, новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, атака
мост, река, Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, атака
ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
Официальный представитель Следственного комитета России в телеграм-канале "Военслед" рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на третий мост через реку Сейм в Курской области
"Военными следователями СК РФ продолжают фиксироваться преступления вооруженных формирований Украины. Так, 18 августа в результате целенаправленного обстрела с применением ракетно-артиллерийского вооружения по объектам жилой застройки и гражданской инфраструктуры в населенном пункте Карыж в Глушковском районе Курской области поврежден третий мост через реку Сейм", - сказал представитель Следкома.
Он напомнил, что на днях, украинская армия полностью разрушила один и повредила второй мост через эту же реку.
"В ходе первого обстрела погибли двое и ранен один сотрудник "Народного фронта",- указал он.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.