ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК - 19.08.2024 Украина.ру
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ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК - 19.08.2024 Украина.ру
ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
Официальный представитель Следственного комитета России в телеграм-канале "Военслед" рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на третий мост через реку Сейм в Курской области
2024-08-19T13:57
2024-08-19T13:57
мост
река
новости
курская область
россия
украина
ск рф
всу
атака
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"Военными следователями СК РФ продолжают фиксироваться преступления вооруженных формирований Украины. Так, 18 августа в результате целенаправленного обстрела с применением ракетно-артиллерийского вооружения по объектам жилой застройки и гражданской инфраструктуры в населенном пункте Карыж в Глушковском районе Курской области поврежден третий мост через реку Сейм", - сказал представитель Следкома. Он напомнил, что на днях, украинская армия полностью разрушила один и повредила второй мост через эту же реку. "В ходе первого обстрела погибли двое и ранен один сотрудник "Народного фронта",- указал он.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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мост, река, новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, атака
мост, река, Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, атака

ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК

13:57 19.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Официальный представитель Следственного комитета России в телеграм-канале "Военслед" рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на третий мост через реку Сейм в Курской области
"Военными следователями СК РФ продолжают фиксироваться преступления вооруженных формирований Украины. Так, 18 августа в результате целенаправленного обстрела с применением ракетно-артиллерийского вооружения по объектам жилой застройки и гражданской инфраструктуры в населенном пункте Карыж в Глушковском районе Курской области поврежден третий мост через реку Сейм", - сказал представитель Следкома.
Он напомнил, что на днях, украинская армия полностью разрушила один и повредила второй мост через эту же реку.
"В ходе первого обстрела погибли двое и ранен один сотрудник "Народного фронта",- указал он.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
мострекаНовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФВСУатака
 
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