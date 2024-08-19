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ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК

ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК - 19.08.2024 Украина.ру

ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК

Официальный представитель Следственного комитета России в телеграм-канале "Военслед" рассказал об атаке Вооруженных сил Украины на третий мост через реку Сейм в Курской области

2024-08-19T13:57

2024-08-19T13:57

2024-08-19T13:57

мост

река

новости

курская область

россия

украина

ск рф

всу

атака

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"Военными следователями СК РФ продолжают фиксироваться преступления вооруженных формирований Украины. Так, 18 августа в результате целенаправленного обстрела с применением ракетно-артиллерийского вооружения по объектам жилой застройки и гражданской инфраструктуры в населенном пункте Карыж в Глушковском районе Курской области поврежден третий мост через реку Сейм", - сказал представитель Следкома. Он напомнил, что на днях, украинская армия полностью разрушила один и повредила второй мост через эту же реку. "В ходе первого обстрела погибли двое и ранен один сотрудник "Народного фронта",- указал он.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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мост, река, новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, атака