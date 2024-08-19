О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла - 19.08.2024 Украина.ру
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О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла
О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла - 19.08.2024 Украина.ру
О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал информацию об исполнителях теракта на газопроводе "Северный поток-2", которую сообщили власти ФРГ
2024-08-19T13:27
2024-08-19T13:28
видео
крым
украина
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владимир зеленский
владимир джаралла
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вооруженные силы украины
курск
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А также рассказал об обстановке, сложившейся сейчас в Крыму: 00:32 - Кто отдавал приказ о подрыве "Северного потока-2"? 02:18 - Каково политическое положение Зеленского на данном этапе? 03:26 - О военной помощи Украине в момент возможной замены Зеленского.06:17 - О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму.09:18 - О намерении ВСУ создать "зону безопасности" в Курской области.10:34 - О курортном сезоне в Крыму.12:57 - посещают ли Крым иностранные туристы? * В интервью упоминается Арсен Аваков, который внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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видео, крым, украина, германия, владимир зеленский, владимир джаралла, арсен аваков, вооруженные силы украины, курск, мосты, море, польша, румыния, война, видео
Видео, Крым, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, Арсен Аваков, Вооруженные силы Украины, Курск, мосты, море, Польша, Румыния, война

О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла

13:27 19.08.2024 (обновлено: 13:28 19.08.2024)
 
Читать в
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал информацию об исполнителях теракта на газопроводе "Северный поток-2", которую сообщили власти ФРГ
А также рассказал об обстановке, сложившейся сейчас в Крыму:
00:32 - Кто отдавал приказ о подрыве "Северного потока-2"?
02:18 - Каково политическое положение Зеленского на данном этапе?
03:26 - О военной помощи Украине в момент возможной замены Зеленского.
06:17 - О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму.
09:18 - О намерении ВСУ создать "зону безопасности" в Курской области.
10:34 - О курортном сезоне в Крыму.
12:57 - посещают ли Крым иностранные туристы?
* В интервью упоминается Арсен Аваков, который внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
 
ВидеоКрымУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийВладимир ДжараллаАрсен АваковВооруженные силы УкраиныКурскмостымореПольшаРумыниявойна
 
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