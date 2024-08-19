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О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла

О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла - 19.08.2024 Украина.ру

О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал информацию об исполнителях теракта на газопроводе "Северный поток-2", которую сообщили власти ФРГ

2024-08-19T13:27

2024-08-19T13:27

2024-08-19T13:28

видео

крым

украина

германия

владимир зеленский

владимир джаралла

арсен аваков

вооруженные силы украины

курск

мосты

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А также рассказал об обстановке, сложившейся сейчас в Крыму: 00:32 - Кто отдавал приказ о подрыве "Северного потока-2"? 02:18 - Каково политическое положение Зеленского на данном этапе? 03:26 - О военной помощи Украине в момент возможной замены Зеленского.06:17 - О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму.09:18 - О намерении ВСУ создать "зону безопасности" в Курской области.10:34 - О курортном сезоне в Крыму.12:57 - посещают ли Крым иностранные туристы? * В интервью упоминается Арсен Аваков, который внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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