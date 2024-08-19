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Окно в Америку. Сто лет назад Мексика и Советский Союз признали друг друга

Окно в Америку. Сто лет назад Мексика и Советский Союз признали друг друга - 19.08.2024 Украина.ру

Окно в Америку. Сто лет назад Мексика и Советский Союз признали друг друга

Сто лет назад, в начале августа 1924 года, Советский Союз установил дипломатические отношения с Мексикой – первой латиноамериканской страной, признавшей Россию в ее новом красном формате.

2024-08-19T13:58

2024-08-19T13:58

2024-08-19T14:39

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Сегодня далеко не все осознают политическое значение тех далекий событий, но в то время их остро понимали буквально все. Ведь Советы все еще не могли полностью преодолеть изоляцию, которую устроили для нее Запад.Достаточно сказать, что дипломатические отношения СССР с Соединенными Штатами были окончательно оформлены только в 1933 году, а с Бельгией, Венгрией, Румынией или Чехословакией – и того позже.Между тем, разрушенная страна, которая только что вышла из Гражданской войны, остро нуждалась буквально во всем – начиная с продовольствия. И именно из этого, кстати, и началась история признания СССР Мексикой.Президент Мексики, революционный генерал Альваро Обрегон, происходящий из смешанной ирландско-индейской крестьянской семьи ( Обрегон означает испанизированную форму фамилии О`Брайен), принял деятельное участие в помощи голодающим жителям Поволжья.Генерал, который потерял на поле боя руку, лично занимался фрахтом торгового судна, которое доставило в Россию зерно, и вокруг этой инициативы образовалась обширная деловая переписка на 120 документов.В Мехико задумались – если отношения с Москвой развиваются так хорошо, почему бы вообще не признать Советскую Россию, которая рассматривалась местными революционными лидерами как что-то идейно близкое? Потому что такое взаимное признание в любом случае было решающим условием для полноценного межгосударственного сотрудничества.Мексиканцы понимали, что такая идея явно не понравится США. Но мнение Запада и Европы генерала Обрегона в принципе не интересовало.С момента своего образования США постоянно откусывали от Мексики огромные куски, и считались в общественном сознании мексиканцев вечным врагом, для которого даже придумали особое слово – гринго.После захвата Техаса американцы начали против мексиканцев чисто захватническую войну 1846-1848 годов, аннексировав 55% ее довоенной территории – то есть, почти весь юг и запад современной Америки. В частности, это современные штаты Верхняя Калифорния и Новая Мексика – земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта – и не только.При этом права испаноязычных землевладельцев, индейцев и креолов, проживавших на новых землях, в американском конгрессе решили демонстративно не признавать, вычеркнув соответствующий пункт из мирного договора. Их землю и скот просто забрали, убив на месте всех несогласных.Генерал и президент США Улисс Грант впоследствии признавал, что последствия несправедливого "злонамеренного" нападения на Мексику впоследствии приняли для США форму кровопролитной Гражданской войны.Захватить Мексику пытались и другие "цивилизованные" страны – в частности, Франция, Великобритания и Испания.Однако им повезло меньше. Оккупантов разбили, а Максимилиана Габсбурга, которого короновали как императора Мексики, индейцы вообще расстреляли, несмотря на его длинную родословную, статусы и регалии. Хотя казненный был родным братом австрийского императора Франца-Иосифа и родственником половины европейских монархов.После такого решительного ответа европейцы отстали от потомков ацтеков, а вот войны с США, напротив, шли, будто по расписанию. Так, в 1914 году американский флот оккупировал мексиканский порт Веракрус, чтобы навязать этой стране очередной неравноправный и несправедливый договор.Таким образом, плохие отношения Москвы с Вашингтоном были для мексиканской стороны скорее позитивным моментом, а вот исторических проблем у России и Мексики наоборот, не было – в отличие от американцев и европейцев.После взаимного признания Мексика стала для России настоящим окном в Америку. В Мексику сразу же засобирался главный революционный поэт СССР, настоящая суперзвезда своего времени – Владимир Маяковский. Принимал его в Мехико не менее известный художник-авангардист Диего Ривера. Общий язык между собой они немедленно нашли – даже без особой помощи дипломатов.Именно благодаря Маяковскому среди мексиканской творческой интеллигенции быстро вошел в моду советский коммунизм – а советская молодежь, в свою очередь, зачитывалась стихами Владимира Владимировича про МексикуСметай с горбов толстопузых обузу,Ацтек, креол и метис!Скорей над мексиканским арбузом,Багровое знамя, взметись.А затем в Мехико поехал великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн вместе с режиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ. Его эпическая кинокартина об этой стране не была завершена из-за саботажа голливудских продюсеров – однако ее давно выпустили, и сейчас эта лента считается на западе классикой киноискусства. Все было снято мастерски и красиво.Именно так зарождалось то, что тогда назвали Глобальным Югом – союз равноправных уважающих друг друга стран, которое не собираются никого угнетать и грабить – в отличие от стран Запада. Простые советские читатели увидели в мексиканцах социально близких людей, а Мексика, в свою очередь, стала притягательным центром для друзей Советского Союза из разных стран.Оба государства активно торговали между собой через океан, а также выступали посредниками в торговых операциях с третьими странами. Как следствие, несмотря на расстояния, число поездок из Ленинграда в Веракрус было довольно-таки интенсивным.Известно, что у избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум была ныне скончавшаяся советская родственница, ученая Лина Соломоновна Шейнбаум, которая многие годы занималась именно Латинской Америкой. А ее родители давным давно работали по линии Коминтерна, по-видимому, когда-то бывая в и в Мексике.Дружбе с Мексикой почти не помешала даже история с Львом Троцким. Популярный президент-социалист Ласаро Карденас предоставил советскому оппозиционному политику возможность проживать в стране, и Троцкий обосновался у новообращенного троцкиста Диего Риверы. Однако при этом Карденас всегда относился к СССР сугубо положительно, настаивая на необходимости поддержки Страны Советов.В итоге уже после ликвидации Троцкого, в 1949 году, советские власти чисто по-пелевински наградили дона Ласаро престижной Международной Сталинской премией "За дружбу между народами". А Диего Ривера в послевоенные годы снова начал ездить в Москву, где издавали тысячи альбомов с его фресками и картинами.Зарождённый интерес к Мексике был очень велик. И не случайно, что именно советский российский ученный Юрий Кнорозов расшифровал древнюю письменность цивилизации майя – одного из народов, на котором говорили индейские предки президента Обрегона.Ну а отношения между Мексикой и США тоже ничего не меняется. Недавно Мехико обвинило Вашингтон в спонсировании деятельности оппозиционных грантовых фондов. Мексиканское правительство требует прекратить подобное иностранное вмешательство в свои внутренние дела, а заодно сокращает на мексиканской границе полетные зоны американских дронов и ограничивает объем воды для орошения американских фермерских угодий.Руководство Мексики принципиально отказывается помогать Байдену и с разрешением миграционного кризиса на южной границе США, требуя для начала снять незаконные санкции с Кубы и Венесуэлы. Более того, мексиканцы пригласили Владимира Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.И все это говорит о том, что хорошо организованное сотрудничество дает плоды, прорастающие и через многие поколения.Ещё о происходящем в регионе - в статье Александра Сокуренко "Убийца священников". Кто стоит за попыткой переворота в Венесуэле

https://ukraina.ru/20230918/1049502010.html

https://ukraina.ru/20240809/1056778817.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, мексика, сша, россия, троцкий, сергей эйзенштейн, григорий александров