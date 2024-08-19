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Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления - 19.08.2024 Украина.ру
Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами
2024-08-19T11:32
2024-08-19T11:32
2024-08-19T11:33
новости
белгородская область
россия
михаил мишустин
вице-премьер
студенты
школьники
вуз
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"Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.Он добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, россия, михаил мишустин, вице-премьер, студенты, школьники, вуз
Новости, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин, вице-премьер, студенты, школьники, вуз
Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
11:32 19.08.2024 (обновлено: 11:33 19.08.2024)
В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами
"Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.
Он добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.