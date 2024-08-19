Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056937273.html
Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления - 19.08.2024 Украина.ру
Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами
2024-08-19T11:32
2024-08-19T11:33
новости
белгородская область
россия
михаил мишустин
вице-премьер
студенты
школьники
вуз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101972/96/1019729656_0:36:2957:1699_1920x0_80_0_0_dd3083b759c9dfc547b8289b24cf78a7.jpg
"Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.Он добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
белгородская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101972/96/1019729656_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1d82e683f9d66232dd1a7fd97d4bc2f9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, россия, михаил мишустин, вице-премьер, студенты, школьники, вуз
Новости, Белгородская область, Россия, Михаил Мишустин, вице-премьер, студенты, школьники, вуз

Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления

11:32 19.08.2024 (обновлено: 11:33 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАкция "Большой этнографический диктант"
Акция Большой этнографический диктант - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
В Курской и Белгородской областях установлены специальные условия для поступления в вузы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами
"Для выпускников школ этих регионов установлены специальные условиях поступления в высшие учебные заведения. Михаил Владимирович, также добавлю, что по вашему поручению вузы Курской и Белгородской области готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития", - сказал он.
Он добавил, что для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьРоссияМихаил Мишустинвице-премьерстудентышкольникивуз
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей
12:02В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области
11:32Вузы Курской и Белгородской областей установили спецусловия поступления
11:32"Зачем вы нужны стране?": Алаудинов призвал срочников не отсиживаться, когда враг атакует
10:20МИД РФ предостерег Польшу от попыток сбивать российские ракеты над Украиной
09:51Сколько дней до Киева?
09:50Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августа
09:32Маск отрицает, что подарил Кадырову кибертрак "Тесла"
09:16Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров
08:43ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями
08:23Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости
08:22Белоруссия нарастила силы ВВС и ПВО на границе с Украиной
08:09Главное за ночь 19 августа
08:001989: венгерская брешь в берлинской стене
07:50Российский истребитель ударил по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
07:31ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
06:53Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область
06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
Лента новостейМолния