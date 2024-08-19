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ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР

ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР - 19.08.2024 Украина.ру

ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР

Управление ФСБ по Луганской Народной Республике задержало россиянина, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины

2024-08-19T07:31

2024-08-19T07:31

2024-08-19T07:32

вербовка

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В 2022 году он находился на территории Украины и был завербован сотрудниками Службы безопасности (СБУ) "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации".Силовики заверили, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий."Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - указали в УФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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вербовка, новости, луганская народная республика, украина, россия, фсб, сбу, задержание