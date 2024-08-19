ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР - 19.08.2024 Украина.ру
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ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР - 19.08.2024 Украина.ру
ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
Управление ФСБ по Луганской Народной Республике задержало россиянина, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины
2024-08-19T07:31
2024-08-19T07:32
вербовка
новости
луганская народная республика
украина
россия
фсб
сбу
задержание
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В 2022 году он находился на территории Украины и был завербован сотрудниками Службы безопасности (СБУ) "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации".Силовики заверили, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий."Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - указали в УФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вербовка, новости, луганская народная республика, украина, россия, фсб, сбу, задержание
вербовка, Новости, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, ФСБ, СБУ, задержание

ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР

07:31 19.08.2024 (обновлено: 07:32 19.08.2024)
 
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© ЦОС ФСБ РФ
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Управление ФСБ по Луганской Народной Республике задержало россиянина, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины
В 2022 году он находился на территории Украины и был завербован сотрудниками Службы безопасности (СБУ) "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации".
Силовики заверили, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - указали в УФСБ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
вербовкаНовостиЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияФСБСБУзадержание
 
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Заголовок открываемого материала
07:31ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:13ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи
06:54Западная Украина за минувшую неделю. Новый губернатор в Тернополе и конфликт ВСУ с ВВС
06:53Ростислав Ищенко о последствиях визга в российских соцсетях после нападения ВСУ на Курскую область
06:30Накат противника остановлен: Самойлов о том, сколько бригад бросили ВСУ на Курскую область
06:21Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем
06:15Разгромлены целые колонны: эксперт раскрыл, почему фронт Донбассе трещит, а в Курске ВСУ несут потери
06:00"На касках солдат ВСУ молнии СС": историк объяснил, что общего у современной Украины и Третьего рейха
05:45Нельзя быть сильными везде: историк рассказал, почему был неизбежен "первичный успех противника"
05:30"Сейчас начнут откатываться назад": Самойлов о том, когда ВС РФ отрежут ВСУ и устроят им второй Иловайск
05:15"Шесть месяцев, но не больше": эксперт рассказал, почему на Западе начинают "делать ставки" по Украине
05:00"Вымерли бы с голоду или ушли": Самойлов о том, почему в Курской области у ВСУ не было военной цели
04:45"Отметились, сорвали флаг и ускакали": военный политолог рассказал, как действуют ВСУ в Курской области
04:30"Цель достигнута не была": Норин о том, почему атака ВСУ на границе не замедлила продвижение в Донбассе
04:15"В шлеме с рунами СС": эксперт объяснил, как связан нацизм и европейский выбор в самосознании украинцев
04:00Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
03:45Район прорыва будут сужать: Самойлов о том, смогут ли ВСУ выстроить оборону на реках Псел и Снагость
03:30Нужно создавать болевые точки: Норин о том, почему на длинном фронте тяжело выстроить сплошную оборону
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