https://ukraina.ru/20240819/1056934081.html
ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР - 19.08.2024 Украина.ру
ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
Управление ФСБ по Луганской Народной Республике задержало россиянина, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины
2024-08-19T07:31
2024-08-19T07:31
2024-08-19T07:32
вербовка
новости
луганская народная республика
украина
россия
фсб
сбу
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg
В 2022 году он находился на территории Украины и был завербован сотрудниками Службы безопасности (СБУ) "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации".Силовики заверили, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий."Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - указали в УФСБ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
луганская народная республика
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_90e7c2903c1f345e389f5fe0e1f5a52e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вербовка, новости, луганская народная республика, украина, россия, фсб, сбу, задержание
вербовка, Новости, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, ФСБ, СБУ, задержание
ФСБ задержала завербованного Киевом россиянина в ЛНР
07:31 19.08.2024 (обновлено: 07:32 19.08.2024)
Управление ФСБ по Луганской Народной Республике задержало россиянина, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины
В 2022 году он находился на территории Украины и был завербован сотрудниками Службы безопасности (СБУ) "для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности Российской Федерации".
Силовики заверили, что на сотрудничество с украинской спецслужбой он пошел добровольно, осознавая трагические последствия своих действий.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Ведется следствие", - указали в УФСБ.